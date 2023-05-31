都更人力大缺65人 議員憂蔣萬安「巧婦難為無米之炊」

台北市長蔣萬安上任後喊出「公辦都更7599專案」，但議員許家蓓質疑，北市23處整建住宅需公辦都更，光是在前3位市長任內，耗時24年僅完工4件、開工2件，加上都更處、台北住都中心人力，缺額達65人，人力若不夠，政策恐是「巧婦難為無米之炊」。台北市長蔣萬安表示，正積極招募人才，他也坦言並不容易， 會設法積極努力補足人力。

北市共有23處整建住宅，皆興建於民國50、60年間，戶數多、單間坪數小、居住者多為經濟弱勢等整合問題。23處整宅歷經馬英九、郝龍斌、柯文哲三任市長，僅4處完工、2處開工、2處採整建維護而非重建，共計6案都更，其餘仍在整合中。

許家蓓指出，公辦都更是用公部門資源推動，應將資源用在最需要協助的民眾身上，面對整宅房屋老化，蔣萬安市長不該閃躲，而是要積極面對及協助。且都更人力多寡也會影響公辦都更能否有足夠量能推動，但經查都更處人力，目前仍有36名缺額，住都中心共同協助公辦都更，目前也有29名人力缺口。

蔣萬安被問到對7599專案，自己有沒有訂目標？蔣萬安說，推出7599後就有4案申請，希望這4案能有進度。對於都更處人力不足，蔣萬安也說，大家都很辛苦，因流動力高，人力不夠。也已經請副市長李四川對整宅都更，跨局處協助。

都發局長王玉芬表示，都更處人力不足是老問題，找人不容易，進來之後訓練完又容易被民間挖走，流動率很高，這是困難的地方，加上都市更新，包括去參加說明會、溝通審議，都是耗時耗力，需要專業，所以人力確實是缺乏。至於整宅，很多問題是面積狹小、戶數很多，會提出專案協助，第3季就會提出來。

都發局指出，北市現有23處整宅，完工的有6件，施工中有1件，另有一處整宅分兩期，第一期正在施工，另一期還沒動，審議中有5件，所以大約還有10處還在整合。