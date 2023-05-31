網美快來打卡！ 北大特區千株繡球花極美盛開

新北市北大特區萬坪公園旁，為提供民眾寬廣休閒空間，與汙水廠協調開闢720坪綠地，經在地里長李培鈺及議員江怡臻爭取增設草花植生公園，在此種植超過千株繡球花、一串紅及粉萼鼠尾草，開放一個月後目前花朵盛開景觀壯麗，吸引不少外地民眾特地前來朝聖打卡。

新北市北大特區萬坪公園旁，上月底新闢720坪的草花植生公園，連接一旁萬坪公園讓民眾有更開闊活動空間，該草花植生公園為狹長型步道，兩旁種植超過千株的繡球花 ，還有一串紅 、粉萼鼠尾草等，開放一個月後花多開放茂盛色彩繽紛，近日吸引許多民眾前來打卡。

新北市議員江怡臻表示，經過多次會勘踏察，北大汙水廠720坪綠地終於整理完成釋出，草花植生公園已正式開放，連結萬坪公園，歡迎民眾來走走步道，成為更為廣闊的散步休閒好地方。