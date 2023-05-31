瑞芳部分地區用水成問題 橫越鐵道及山路完成簡水換管

新北瑞芳部分地區的既有簡易自來水系統水管老舊、易漏、易破及供水不穩等問題，且因當地位處偏遠，居民巡檢維護相當危險。新北水利局表示，為此補助公所290萬元做改善，近期換上2806公尺耐震耐衝擊的HDPE材質管線，讓當地居民用水更加穩定。

水利局長宋德仁指出，瑞芳區碩仁里1至4鄰及7鄰地區，早年因私人土地取得困難無法鋪設自來水設備及管線，當地居民搭設簡易取水系統供水，部分用戶也自發性地分工巡視維護該供水設施，但老舊塑膠水管早已脆化不堪使用，造成居民斷水及用水困難；此外，管線沿途漫漫雜草、行走不易，部分路段靠近溪水險峻易滑，若遇下雨或颱風，巡邏更是危險。

宋德仁表示，為解決該地區供水問題，市府補助瑞芳區公所約290萬元，換上2806公尺耐震耐衝擊的HDPE材質管線，整理2處水源頭。該管線工程施工難度高，需經過鐵路隧道及原始山路，且開工後又因大雨發生山路邊坡坍塌中斷施工，最終在4月大功告成，讓當地21戶居民用水更加穩定。

碩仁里長林富萬表示，此次工程可說是一勞永逸，不會再出現樹枝弄斷水管之類的問題，供水送水更穩定，路面整理後，日常的維護工作也更安全。