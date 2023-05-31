快訊

「全黑影片」無音樂無內容⋯點閱竟破4000萬！網評價：根本傑作

60歲李連杰暴瘦現身代言廣告 「斷崖式衰老」惹網心疼

羨慕死！海運雙雄分紅曝光 陽明、長榮平均入袋獎金「以年計」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瑞芳部分地區用水成問題 橫越鐵道及山路完成簡水換管

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
瑞芳區公所及碩仁里里長林富萬向台鐵租用台車，解決運送管線材料的難題。圖／新北水利局提供
瑞芳區公所及碩仁里里長林富萬向台鐵租用台車，解決運送管線材料的難題。圖／新北水利局提供

新北瑞芳部分地區的既有簡易自來水系統水管老舊、易漏、易破及供水不穩等問題，且因當地位處偏遠，居民巡檢維護相當危險。新北水利局表示，為此補助公所290萬元做改善，近期換上2806公尺耐震耐衝擊的HDPE材質管線，讓當地居民用水更加穩定。

水利局長宋德仁指出，瑞芳區碩仁里1至4鄰及7鄰地區，早年因私人土地取得困難無法鋪設自來水設備及管線，當地居民搭設簡易取水系統供水，部分用戶也自發性地分工巡視維護該供水設施，但老舊塑膠水管早已脆化不堪使用，造成居民斷水及用水困難；此外，管線沿途漫漫雜草、行走不易，部分路段靠近溪水險峻易滑，若遇下雨或颱風，巡邏更是危險。

宋德仁表示，為解決該地區供水問題，市府補助瑞芳區公所約290萬元，換上2806公尺耐震耐衝擊的HDPE材質管線，整理2處水源頭。該管線工程施工難度高，需經過鐵路隧道及原始山路，且開工後又因大雨發生山路邊坡坍塌中斷施工，最終在4月大功告成，讓當地21戶居民用水更加穩定。

碩仁里長林富萬表示，此次工程可說是一勞永逸，不會再出現樹枝弄斷水管之類的問題，供水送水更穩定，路面整理後，日常的維護工作也更安全。

水利局表示，新北幅員廣大且城鄉地理環境迥異，一些因地理環境而無自來水使用的居民，市府每年均編列約5000萬的經費協助改善，包含瑞芳區在內，還有貢寮、坪林、雙溪、平溪、三峽、烏來等地區，111年度共補助26案簡易自來水工程，改善戶數約1467戶。

瑞芳區碩仁里1至4鄰及7鄰地區更換上新管線，使供水更加穩定。圖／新北水利局提供
瑞芳區碩仁里1至4鄰及7鄰地區更換上新管線，使供水更加穩定。圖／新北水利局提供

瑞芳 水利局 新北

延伸閱讀

缺水了？四川一供水公司勸民眾：每月沖涼2次至4次即可

八里污水廠移交會勘 蔣萬安：新北不派人出席不應該

防瑪娃颱風衝擊境內22件河川區工程 新北完成加強巡檢

高雄完成一期稻作收割 水利局掛保證8月前可穩定供水

相關新聞

八里龍米陸橋將拆 龍米路一段6月2至3日夜間封路請改道

龍米路是通往新北八里的重要幹道，路上龍米陸橋因使用率低而規畫拆除，新北工務局表示，將於6月2日至3日每天夜間11時至翌日...

瑞芳部分地區用水成問題 橫越鐵道及山路完成簡水換管

新北瑞芳部分地區的既有簡易自來水系統水管老舊、易漏、易破及供水不穩等問題，且因當地位處偏遠，居民巡檢維護相當危險。新北水...

狼師違法開補習班 檢舉查獲

5年前一名在私立高中代課老師在外兼職，得知高中少女兼差援交，涉用通訊軟體和援交少女大談情欲性事，更謊稱醫師、刑警等讓少女...

中和連城路右轉中正路專用道 盼開放

捷運萬大線第一期工程預計2025年完工，但施工路線為中和與土城交通要道，也讓原有交通更加壅塞。通勤族抱怨，施工交通黑暗期...

河川區工程防颱 新北再巡檢

新北市政府列管有22件工程在河川區內施工， 新北橋梁工程上月才發生重大意外，中度颱風瑪娃進逼，民憂再發生工安意外。水利局...

北藝調解金蔣萬安照單全付？ 議員砲轟

台北藝術表演中心因營造商倒閉，工程延宕多年，蓋10年才完成，前市長柯文哲卸任前同意支付設計監造團隊調解金2.3億多元，引...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦