河川區工程防颱 新北再巡檢

新北市政府列管有22件工程在河川區內施工， 新北橋梁工程上月才發生重大意外，中度颱風瑪娃進逼，民憂再發生工安意外。水利局表示，若發布陸警就會要求廠商將所有機具撤離，並到現場緊盯到撤離為止，避免影響防洪。

水利局說，依據水利法相關規定，施工單位需於陸上颱風警報發布後4小時內撤離河川區域內機具材料，民眾不必過度擔心，像近期的觀音坑溪橋工程殘骸與機具也都全數清理完畢。

水利局主秘黃裕斌表示，局內隨時監測情況，依照目前態勢，新北風的情況還好，但仍會有雨，應該不至於會發布陸警。不過也都還是針對工地有加強檢查，平時每月就會有一次巡檢，本月19至22日才完成，前日又針對7件重大工程加強巡查。

黃裕斌說，有颱風時會請廠商加強監測，提醒廠商用繩子固定好圍籬與塑膠棚等，若發布陸警就會要求廠商將所有機具撤離，若廠商沒動作，會依照水利局開罰1至5萬元，直到撤離為止。

水利局長宋德仁表示，相關防洪與積淹水防治平時持續都有做，颱風來臨更加強啟動抽水機預抽機制，如三峽及樹林灌溉區一帶的水門會打開方便排洪，隨時監控水情。