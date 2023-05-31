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中和連城路右轉中正路專用道 盼開放

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
北市捷運局表示，第二階段中和連城路與中正路口槽化島會撤離，及恢復右轉中正路專用道，最快8月底完工。圖／北市捷運局提供
北市捷運局表示，第二階段中和連城路與中正路口槽化島會撤離，及恢復右轉中正路專用道，最快8月底完工。圖／北市捷運局提供

捷運萬大線第一期工程預計2025年完工，但施工路線為中和與土城交通要道，也讓原有交通更加壅塞。通勤族抱怨，施工交通黑暗期讓人受不了。議員要求加速開放右轉專用道，降低交通壓力。台北市捷運局表示，中和連城路及中正路口路幅已加寬，第二階段將把路口分隔島撤離及恢復右轉中正路專用道，最快8月底完工。

萬大中和樹林線第一期工程路線行經永和區保生路、中山路二段、中和區連城路及土城區金城路三段，總長5.7公里，總計有5座地下車站及1座機廠。道路施工圍籬主要在車站、通風豎井、中央避車線及明挖覆蓋段，圍籬長度約2.3公里。

中和連城路及中正路口車流量大，據統計，尖峰時刻每小時共有1千至1千3百輛汽機車通過。通勤族抱怨，施工交通黑暗期讓人受不了，讓上班延誤不少時間。

通勤族許小姐指出，平常從連城路到中正路平常要10分鐘，但遇到上下班時間，路程延長至18到20分鐘，因為通勤時間車流量大，車流速度慢，都至少要等3個紅綠燈才能過連城、中正路口。中正里長呂嘉原表示，樂見捷運局有這些作為，期待中正路右轉專用道能盡快啟用，也對地方交通有幫助。

議員金瑞龍說，拓寬路幅確實有幫助，但希望現有的圍籬盡快加速撤除，連城路本來就容易塞車，只有單一通道，通行又慢，尤其通行時間，想要右轉的車流速度都會很慢，如今工程是北市端在做，還是要加快速度。

市議員張維倩表示，目前捷運局拓寬連城路的效果不大，對於連城中和交叉路口來說，還是交通黑暗期，幾乎無法讓汽機車同時通行，只有開放右轉專用道才會有明顯感受，呼籲北市捷運局速度要加快。

台北市捷運局表示，因部分工程已經完成，把連城路與中正路口道路幅度加寬，增加路口候車空間，減少連城路車輛等候長度，已在今年3月2日完成；第二階段要將路口槽化島圍籬撤離，及恢復右轉中正路專用車道，預計最快8月底完成。

捷運 北市 通勤族

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