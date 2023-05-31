狼師違法開補習班 檢舉查獲

5年前一名在私立高中代課老師在外兼職，得知高中少女兼差援交，涉用通訊軟體和援交少女大談情欲性事，更謊稱醫師、刑警等讓少女產生愛慕之情，直到警方偵查才曝光。近來有家長陳情該師躲在板橋民宅另起爐灶開補習班，教育局罰鍰5萬元並令停辦。統計新北去年稽查未立案補習班計72件、開罰75萬元。

據指出，因案發當時該名代課老師已非屬性平法規範教職員工，因此未通報教育部不適任人員系統。近來他又另起爐灶，在板橋一處民宅內私自開立未立案補習班，家長發現後向本報陳情。

經新北市教育局連日蹲守調查，發現民宅內除了該代課老師、還有2名學生及大量參考書籍，大樓管理員也說平日約有10名學生，現場黑白板上也有「學測倒數」等字樣，並查網路上有團班授課、全科家教等招生授課及收費訊息，認定其違法經營未立案補習班屬實，依補習及進修教育法開罰。

教育局去年稽查未立案補習班計72件開罰75萬元，今年1至4月已稽查未立案補習班計31件開罰25萬元。

板橋議員劉美芳表示，針對未立案補習班除提高罰責之外，也應要求業者嚴查聘用教師資格，如果違規要連帶嚴懲。教育局應將有案老師相關資訊主動提供給各學校及補教業者，以免造成再次聘用的問題發生。

新北市教育局指出，本案持續將該址列為複查重點，若複查仍有違規情事，逕依補習及進修教育法規定查處。

教育局呼籲家長幫學生選擇補習環境，要注意補習班是否合法立案，立案補習班相關資訊可至短期補習班資訊系統查詢，另新北市為協助民眾尋找合法補習班，去年已開通新北校園通APP內教育在地通功能，提供家長搜尋合法補習班便利管道。