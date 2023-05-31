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長者免費配老花眼鏡？ 北市研議補助中低收戶

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

台北市議員提案建請市府研擬65歲以上長者老花眼鏡補助，北市民政委員會昨天上午請市府社會局研議辦理。提案議員陳怡君指出，新北市等其他縣市都免費或給補助，首善之區台北市卻什麼都沒有；社會局長姚淑文承諾，對於中低收、低收戶的補助會研議，看如何執行最好。

陳怡君表示，較窘困的長輩，一副動輒數千元的老花眼鏡也是滿大負擔，參考各縣市老花眼鏡的補助方案，新北、彰化、嘉義、宜蘭、台東都是設籍滿4個月以上、65歲以上至少都是免費，沒有免費的縣市，也有設籍4個月、滿65歲有補助金額，相對台北市首善之區，什麼都沒有，過去都是靠民間募集，北市應研擬，送一副老花眼鏡給65歲的長輩當禮物。

姚淑文指出，市府過去曾和眼鏡行合作，致贈長者老花眼鏡活動，大部分人有老花眼鏡，但因免費，就會來尋求第二副，要考量如何讓老花眼鏡是用在有需要的人身上，而不是造成浪費，台北市長者多，一年內達到配鏡，時程跟經費都是問題，且要經過驗光。

陳怡君說，她知道過去北市跟眼鏡公司媒合，但很快就被申請完了，真正有需要的長者申請不到，但北市在低收入戶部分，不能只靠民間，希望可以補助低收、中低或邊緣家庭，不要跟過去一樣。

市議員李傅中武也問官員，新北市怎麼做？社會局表示，新北市是衛生局規畫，有一個民間捐款捐了1億多元；議員質疑，既然新北可以做，台北市也應該可做，質疑現在新北市已經超過台北市。

姚淑文回應，針對65歲以上中低收、低收戶的補助，社會局會研議，至於原住民部分，也會按照年齡降至55歲提供補助。

老花 議員

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