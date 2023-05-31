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翻轉上下課玩假的？ 蔣萬安：明年落實

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
議員王閔生認為，台北市府傳遞給校方「翻轉上下課」有誤，蔣萬安承諾，明年會依原意落實。記者林俊良／攝影
議員王閔生認為，台北市府傳遞給校方「翻轉上下課」有誤，蔣萬安承諾，明年會依原意落實。記者林俊良／攝影

台北市長蔣萬安上月宣布兒童節大禮，是要讓國小學童翻轉上下課，不過議員王閔生調查成效發現，台北市153所國小執行狀況，僅有58校讓學生自主安排時間，其他都是由學校安排活動，還有學校將日期選定在假日，質疑市府與學校傳達有誤差。蔣萬安承諾，會要求教育局研擬政策，並與學校確實溝通，讓明年4月按照原意確實執行。

王閔生表示，蔣萬安4月兒童節送上大禮，讓小朋友做自己學習的主人，選一天翻轉上下課，上課10分鐘，下課40分鐘，但調閱資料發現，只有58所學校是孩子自主安排時間，其他95所都由學校安排活動，還有10所學校將活動安排在假日，內容包含園遊會、母親節感恩市集，質疑假日並不用上課，且這些活動是歷年就在辦，與市府所提的概念不同，究竟是規畫方向不清楚？還是傳達出問題？

議員強調，此政策他要給蔣萬安一個肯定，還有校長和他分享，那一天就是完全讓學童自由聊天、玩耍，並安排老師觀察防範小朋友玩瘋發生危險，全程不干涉，但希望此政策能規畫更完善，並和學校充分溝通，落實政策。

蔣萬安表示，明年一定會按原意落實，跟學校溝通傳遞「以學生為主」概念，會請教育局從現在開始針對明年4月政策，研擬落實的做法。

蔣萬安 王閔生

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「翻轉上下課」成效差議員批 蔣萬安：明年按原意執行

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