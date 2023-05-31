北藝調解金蔣照單全付？ 議員砲轟

台北藝術表演中心因營造商倒閉，工程延宕多年，蓋10年才完成，前市長柯文哲卸任前同意支付設計監造團隊調解金2.3億多元，引爭議。文化局昨赴議會專案報告，指該案去年12月調解成立，已先行支付第一期262萬元，其餘2億多元款項須在年底前由市庫支付，此舉引發議員砲轟，「若這樣大可不必要議會背書」，建議送監院調查。

台北市文化局昨天赴議會專案報告北藝工程履約案，議員簡舒培質疑，市長蔣萬安上任後，有沒有針對這件事情討論？還是僅按前朝柯市府規畫照單全收？因當初柯蔣市府都有交接報告，卻完全沒有提到該案，市府應追究政治責任。

議員許淑華說，廠商原本提出的4億多調解金額，有沒有請專業人士評估？這筆錢有無灌水？若沒有協調就用這個母數作為基準點相當不合理，先前調解委員會紀錄中也有工程單位提出，廠商有重複計算監造人力的疑慮，卻不被採納，建議應將該案送監察院調查。

委員會召集人王閔生表示，營造商理成倒閉後續處理是必要的，該付的市府就應要付，但金額如何算，難道由一位調解委員、一家法律事務所判斷，市府就要接受？應要找其他律師事務所多方參考，「連我自己都說服不了，要如何說服別人？」

北市文化局長蔡詩萍回應，市長蔣萬安有召集相關局處瞭解這件事的狀況，也有討論金額部分是否還有轉圜空間，但由於這個協調案，先前市府已經簽字，是既定事實，第一筆款項262萬餘元也在去年底先支付，另一筆2億餘元將在今年底支付，若市府不付，廠商可以申請強制執行，法律上是站不住腳的。

蔡詩萍也表示，未來將針對此案檢討，往後針對重大工程案件會設立PCM協助施工督導、採最有利標決標、招標時設定財務及履約實績等特定資格。

另外，北市前市長柯文哲去年辦雙城論壇，議會編預算時曾做但書，若共機擾台就不准動支經費，導致107萬經費無法核銷呆帳，市長蔣萬安昨天下午赴議會總質詢，議員洪健益要求蔣萬安向柯文哲追討回來，並要求凡蓋過章的官員、決行的祕書長，都應要付這筆錢，並送監察院調查、彈劾，蔣則回應，尊重議會。