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議員批滿意度墊底 蔣萬安：不滿意會加倍努力

中央社／ 台北30日電

2023縣市長施政滿意度公布，台北市議員王閔生今天指北市吊車尾應檢討、改進；台北市長蔣萬安說，自己對此成績不滿意，但也代表還有很大努力空間，會加倍努力。

遠見雜誌公布2023年縣市長施政滿意度調查，六都中以台中市長盧秀燕72.6%居冠，亞軍為新北市長侯友宜71.4%，第3名為高雄市長陳其邁68.6%，第4、5名為台南市長黃偉哲61.2%和桃園市長張善政52.0%，台北市長蔣萬安46.3%墊底。

民進黨台北市議員王閔生下午在議會市政總質詢問到，蔣萬安上任5個多月，但施政滿意度排行卻墊底，是否覺得委屈，並認為施政滿意度有時呈現的只是人民的感覺，不一定是做了什麼政績。

話鋒一轉，王閔生指出，外界有聲音指蔣萬安在回答別人問題時「都只講漂亮話」，令人無感。認為台北市為首都，有最好資源和地理位置，理應做到全台第一名、朝5顆星邁進。

蔣萬安答詢表示，自己對此成績不滿意，但也代表還有很大的努力空間，從此結果看出要更努力。

他說，自己是就事論事，在許多政策推動、宣傳上，會努力讓民眾有感。此外，這次民調墊底雖不滿意，但相較去年的整體滿意度仍為提升表現，且負評也是歷年最低、較去年降低近20%，仍有很多努力空間。

王閔生隨後詢問，蔣萬安說法是否意味覺得比前市長柯文哲還有新鮮感，且一起步就比柯文哲好。

蔣萬安說明，不只和前任市府比較，還包括歷次調查結果，這次不滿意度都是最低，但仍有很多努力空間，整個市府團隊要加倍努力。

蔣萬安 王閔生

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