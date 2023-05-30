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中颱「瑪娃」來襲 北市動物園宣布加強防颱措施

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
動物園也提醒，若北市宣布停班停課，動物園也會休園一天。動物園提供
動物園也提醒，若北市宣布停班停課，動物園也會休園一天。動物園提供

中颱「瑪娃」北上前進，台北市立動物園表示，面對颱風來襲，園區除了針對排水系統做例行性檢查，也會加強疏通水溝、修剪樹木等作業，希望能將災損風險降至最低，並確保人員與動物安全。

園長諶亦聰說明，動物園會定期進行設施安全及排水系統等例行性檢查，颱風來臨前，除了要加強疏通水溝、修剪樹木、清理雜草落葉、檢視戶外棲架、圍網及欄舍是否穩固無破損以及確認所有動物都有回到室內，以杜絕因風勢太大動物被掉落物擊中等風險，各區域也提供備用電源，一旦發生停電時會立刻啟動。

諶亦聰也強調，將成立防災應變小組，建立警報期間內現場人員出勤名單、各組室橫向聯繫通訊錄及回報系統等，希望所有的動物在颱風期間，都能平安度過並獲得妥善的照顧。

動物園補充，若北市宣布停班停課，雖會配合休園，但是保育員和獸醫師仍舊會到動物園上班，確保動物安全無虞，針對日常基本照護工作也必須完成。

面對颱風來襲，動物園會加強修剪樹木、清理落葉等措施。動物園提供
面對颱風來襲，動物園會加強修剪樹木、清理落葉等措施。動物園提供
若停班停課，保育員和獸醫師仍舊會到動物園上班，確保動物安全無虞。動物園提供
若停班停課，保育員和獸醫師仍舊會到動物園上班，確保動物安全無虞。動物園提供
動物園在颱風來臨前，會針對排水系統做例行性檢查，也會加強疏通水溝。動物園提供
動物園在颱風來臨前，會針對排水系統做例行性檢查，也會加強疏通水溝。動物園提供
颱風來臨前，工作人員會檢查圍網及欄舍是否穩固無破損。動物園提供
颱風來臨前，工作人員會檢查圍網及欄舍是否穩固無破損。動物園提供
動物園工作人員也會確認動物是否安全返回室內。動物園提供
動物園工作人員也會確認動物是否安全返回室內。動物園提供

動物園 颱風 獸醫師

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