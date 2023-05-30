中颱「瑪娃」來襲 北市動物園宣布加強防颱措施

中颱「瑪娃」北上前進，台北市立動物園表示，面對颱風來襲，園區除了針對排水系統做例行性檢查，也會加強疏通水溝、修剪樹木等作業，希望能將災損風險降至最低，並確保人員與動物安全。

園長諶亦聰說明，動物園會定期進行設施安全及排水系統等例行性檢查，颱風來臨前，除了要加強疏通水溝、修剪樹木、清理雜草落葉、檢視戶外棲架、圍網及欄舍是否穩固無破損以及確認所有動物都有回到室內，以杜絕因風勢太大動物被掉落物擊中等風險，各區域也提供備用電源，一旦發生停電時會立刻啟動。

諶亦聰也強調，將成立防災應變小組，建立警報期間內現場人員出勤名單、各組室橫向聯繫通訊錄及回報系統等，希望所有的動物在颱風期間，都能平安度過並獲得妥善的照顧。