中颱「瑪娃」來襲 北市動物園宣布加強防颱措施
中颱「瑪娃」北上前進，台北市立動物園表示，面對颱風來襲，園區除了針對排水系統做例行性檢查，也會加強疏通水溝、修剪樹木等作業，希望能將災損風險降至最低，並確保人員與動物安全。
園長諶亦聰說明，動物園會定期進行設施安全及排水系統等例行性檢查，颱風來臨前，除了要加強疏通水溝、修剪樹木、清理雜草落葉、檢視戶外棲架、圍網及欄舍是否穩固無破損以及確認所有動物都有回到室內，以杜絕因風勢太大動物被掉落物擊中等風險，各區域也提供備用電源，一旦發生停電時會立刻啟動。
諶亦聰也強調，將成立防災應變小組，建立警報期間內現場人員出勤名單、各組室橫向聯繫通訊錄及回報系統等，希望所有的動物在颱風期間，都能平安度過並獲得妥善的照顧。
動物園補充，若北市宣布停班停課，雖會配合休園，但是保育員和獸醫師仍舊會到動物園上班，確保動物安全無虞，針對日常基本照護工作也必須完成。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言