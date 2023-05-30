綠抨槍聲四起沒大人 新北：中央合力打擊犯罪

新北近來槍擊案頻傳，新北議會民進黨團抨市長侯友宜忙著選總統，新北市沒大人，槍聲四起，要求市長侯友宜辭職；市府籲中央與地方通力合作打擊犯罪，以實質作為守護國人。

由於新北市近來發生多起槍擊案，尤其是4月10日、19日、20日連續發生黑幫分子當街持槍追擊及衝鋒槍掃射案，在3天內連轟67槍，引發社會關注。三重今天清晨更有人當街開13槍。

新北市議會民進黨團今天召開記者會，痛批市長侯友宜為選總統已無心市政，治安淪為口號，從4月迄今，新北槍擊案共開87槍，新北沒大人，變成黑道做主。

民進黨團總召集人鄭宇恩表示，侯友宜忙著選總統，如火如荼跑活動，治安也是槍聲隆隆，治安敗壞已成事實，呼籲侯友宜若是不想當市長就該辭職，而不是得隴望蜀當投機分子，應讓更好的人來專心市政。

新北市政府表示，全台治安問題已經陷入結構性的困境，執政黨不思檢討如何從根本解決問題、以及如何促請中央與地方同心齊力打擊犯罪，反而不斷操作相關議題，成天打擊地方政府對治安的努力，要讓辛苦的第一線警察情何以堪。

市府表示，執政黨針對治安應該思考正本清源的政策，不要再甩鍋新北，只顧政治操作，不顧全台改造槍氾濫、詐欺與黑幫等治安問題，籲請中央與各縣市政府通力合作打擊犯罪，以實質作為共同守護國人。

新北市議會今天原本排定審查議案，鄭宇恩認為黨團要求侯友宜到議會作治安專案報告的提案，未獲國民黨團附議，因此，她在議場提散會動議，經清點人數未過半，議長蔣根煌宣布散會，大會議程也因而流會。

國民黨團書記長廖先翔表示，民進黨每天都在找理由要市長來做專案報告，藉此來杯葛議事，每天批評侯友宜不顧市政，結果卻不好好開會。

據了解，受到流會影響，包括為加速達成2050年淨零碳城市目標的「新北市氣候變遷因應行動自治條例」草案、「新北市保障原住民族就業自治條例」修正案、「新北市美術館設置自治條例」草案及加重囤房３戶以上房屋稅率徵收率修正為最高3.6%的「新北市房屋稅徵收率自治條例」修正案都未經過議會一讀會，暫難進入實質審查議程。