北市暫定古蹟內部改建預售屋接待中心 文化局開罰80萬

台北市中正區博愛路一棟建築於日治時代建成，經過文化局文資委員會勘後認為具有文資潛力，去年11月列為暫定古蹟，屋主及建商卻在公告後繼續施工，將內部改裝為接待中心，文化局表示，針對此事將會開罰屋主及建商共80萬元。

據了解，建物為日治時代京町改築的店屋，且地點位於博愛路、永綏街具有台北城內都市空間歷史涵構的重要意涵，文化局在去年8月會勘後認為有文資潛力，安排進入審議程序，在去年11月貼出暫定古蹟公告，並在去年12月、今年2月邀集委員前往考察。

屋主李先生表示，住宅已老舊不堪，除了屋頂剝落、嚴重漏水，10幾年來都無法改善，因為房子為木造結構已經老化，每年還會有白蟻啃食腐化，都要花費很多金錢跟精神來處理，好在双正利建設公司願意出錢協助搶救。

李先生說明，建設公司修復到一半時，文化局將該建物列為暫定古蹟，造成修補困擾，甚至也影響租金收入，業者在進行漏水補強，還對建設公司進行罰款，文化局要求將建物恢復原狀，李先生無奈坦言，裡面裝潢和外面結構已經裝潢很多次，已經失去日劇時期原本真實性，連自己都不知道原貌。

双勝利回應，當時屋頂漏水非常嚴重，在進行抓漏工程，做到一半時，收到屋主通知建物被列為暫定古蹟，才拿到裝修許可證並接續施工，因為是第一次遇到，對文化資產法律不是那麼熟悉，不知道要馬上停工，對此也感到非常抱歉。

文資會委員表示，在公告為暫定古蹟後，有去做現場會勘，發現建商有施工行為，雖然建商有取得室內許可裝修，但依「文資法」規定，如有需要施工，要提報施工計畫送到文化局同意備查。

文資會審議後，20人同意、1人不同意，該建築登錄為歷史建築。文化局會後表示，針對公告暫定古蹟後仍有改建為預售屋接待中心的行為，將開罰行為人50萬元，並開罰所有權人30萬元。後續將督促所有權人將牆面塗漆恢復原狀、整治漏水情形，未來會持續輔導撰寫修復再利用計畫和管維計畫，並提供相關補助資源。