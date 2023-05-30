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防瑪娃颱風衝擊境內22件河川區工程 新北完成加強巡檢

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
水利局上周已完成河川區內工程全數巡查，昨日再針對較為重大的7件再次檢查。圖為水利局會同技師查核淡江大橋及其連絡道5K+000至7K+035新建工程案。圖／新北水利局提供
水利局上周已完成河川區內工程全數巡查，昨日再針對較為重大的7件再次檢查。圖為水利局會同技師查核淡江大橋及其連絡道5K+000至7K+035新建工程案。圖／新北水利局提供

中颱瑪娃持續北上逼近，新北境內有22件河川區工程，民眾憂心是否造成工安意外或影響防洪。新北水利局強調，每月都有巡檢，昨天更針對7件重大工程加強檢查，若真有發布陸警，將依既有流程請廠商於發布後4小時內撤離河川區內所有材料機具，民眾不必過度擔心。

新北橋梁工程上月發生重大意外，如今中度颱風瑪娃進逼，相關河川區相關工程也備受關注，有民眾憂心，工程若因颱風出狀況，甚至會連帶影響到防洪。

水利局回應，新北境內河川區域內施工案件，目前列管22件，依據水利法相關規定，施工單位需於陸上颱風警報發布後4小時內撤離河川區域內機具材料，民眾不必過度擔心。像近期的觀音坑溪橋工程殘骸與機具也都全數清理完畢。

水利局主秘黃裕斌表示，局內隨時監測情況，依照目前態勢，新北風的情況還好，但仍會有雨，應該不至於會發布陸警。不過也都還是針對工地有加強檢查，平時每月就會有一次巡檢，本月19至22日才完成，昨日又針對7件重大工程加強巡查。

黃裕斌提到，有颱風時就會請廠商加強監測，局內也同步，提醒廠商用繩子固定好圍籬與塑膠棚等；若發布陸警就會要求廠商將所有機具撤離，若廠商沒動作也會依照水利局開罰1至5萬元，並到現場緊盯到撤離為止，以避免影響防洪。

水利局長宋德仁表示，相關防洪與積淹水防治平時就持續，颱風來臨更有多項措施，包含啟動抽水機預抽機制，三峽及樹林灌溉區一帶的水門 也會打開，方便排洪，輿情小組同時持續監控水情；颱風走後也會協同各公所了解並排除各溝大小溝渠淤積狀況。

水利局上周已完成河川區內工程全數巡查，昨日再針對較為重大的7件再次檢查。圖為水利局會同技師查核新北市三鶯大橋第二期改建工程。圖／新北水利局提供
水利局上周已完成河川區內工程全數巡查，昨日再針對較為重大的7件再次檢查。圖為水利局會同技師查核新北市三鶯大橋第二期改建工程。圖／新北水利局提供

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