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公私協力增加防災量能 新店6家在地企業簽署MOU
近來極端氣候引發關注，政府單位也持續推動企業防災政策，新北新店區公所今舉行年度企業防災合作備忘錄簽署儀式，與新店境內多家在地企業合作，未來將參與各項防災演練及課程，為新店區防救災資源挹注更多量能。
新店區長陳怡君今代表公所與凱創實業股份有限公司、八方雲集新店玫瑰店、三富餐飲有限公司、艾彗喜沙龍、康睿醫療器材有限公司及溢糧商行6家在地企業簽訂企業防災合作備忘錄，並邀請新北消防局、第四救災救護大隊及防災社區里長到場觀禮。
新店區公所說明，為強化企業自主防災能力，並結合企業與地方防災工作，以提升防救災能量及推廣自主型防災社區，新店區公所自2018年導入「企業防災」概念，已獲得裕隆集團、白金花園酒店、技嘉科技等多家在地企業認同與支持。
陳怡君表示，感謝企業防災夥伴對災害防救事務的投入與貢獻，除積極參與防災社區活動，更提供各項防救災資源及能量，像八方雲集新店玫瑰店、三富餐飲及溢糧商行在戶外收容時可協助供應熱食與食材，艾彗喜沙龍提供災民義剪，凱創實業及康睿醫療器材公司則提供醫療器材等防災物資，讓新店區的防災能量更趨多元化。
簽署企業表示，參與地方防災，不僅能整合公私部門間的防救災能量相互支援，同時促進企業與鄰近社區建立友好的鄰里關係，意義非凡。未來將積極參與防災講座及演練等活動，並在災難來臨時即時提供各式物資與協助。
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