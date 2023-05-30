汐止汐萬路水進民宅 地方會勘要設抽水馬達
汐止區汐萬路一段211巷旁，長期以來因為排水不良，一下大雨水都淹進民宅裡頭，前幾天下雨也是一樣，積水不退讓住戶很困擾，所以，今(30)日新北市議員白珮茹服務處就召集相關單位人員現場會勘，將設抽水馬達改善。
汐萬路一段211巷旁一整排平房後方，有一處排水溝，因為地勢真的比較低，一直都有積水問題，只是最近越來越嚴重，居民說，只要一下大雨，水就會淹進民宅，像是前幾天下大雨，積水不退，真的很困擾。
江北里長謝祚敏說，211巷的屋後排水問題，一下大雨民眾家裡的地下室都會淹水，現在防汛期到了民宅進水，孳生蚊蟲，里民都很傷腦筋，今天非常感謝議員白珮茹服務處、市府水利局、公所及台電都來會勘，也取得了共識，趕快申請一個電錶再用分錶，裝抽水馬達將屋後排水抽到大排，解決長久以來的淹水問題。
新北市議員白珮茹服務處主任陳志明表示，汐萬路一段211巷旁的民宅，因為屋後排水溝低於路面，大雨來就會有積淹水的狀況，今天特別來會勘處理，討論後決定可能要用抽水馬達的方式把水抽到路面的排水溝，今天就先討論接電、排水改善的方式。
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