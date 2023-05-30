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新北鼓藝節6月3日起登場 將邀優人神鼓演出

中央社／ 新北30日電

2023新北市鼓藝節6月3日在新莊揭幕，連續3週末有活動，今年以「鼓動創藝」為主題，邀「優人神鼓」「鼓魯擊世界打擊樂團」等團隊在新莊、土城、鶯歌、蘆洲與三芝等地巡演。

新北市政府文化局今天發布新聞稿，2023新北市鼓藝節6月3日至18日展開，今年以「鼓動創藝」為主題，將邀「優人神鼓」「鼓魯擊世界打擊樂團」「羽．擊舞藝術」等多組表演團隊巡演。

文化局說，2023新北市鼓藝節為期3個周末，6月3日晚間6時30分在新莊區新月廣場，由新莊國中鼓藝團以「鼓響新莊」打響第1聲；屢獲國內外比賽佳績的南強工商也將帶來精彩鼓舞，為系列活動揭開序幕。此外，新莊開幕場規劃特色市集及DIY體驗區，大人與小孩可體驗彩繪波浪鼓和手作手搖鼓。

其他場次分別為6月4日下午4時在土城斬龍山遺址文化公園；6月10、11日下午1時30分在鶯歌新北美術館戶外園區；6月17日晚間6時30分在蘆洲忠義廟前廣場、18日下午3時在三芝芝蘭公園舉辦。相關活動訊息可參2023新北市鼓藝節─鼓動創藝活動網站（https://www.ntpc.drumarts-2023.tw/）。

文化局 優人神鼓

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