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「翻轉上下課」成效差議員批 蔣萬安：明年按原意執行

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市議員王閔生認為，市府傳遞給校方「翻轉上下課」有誤，蔣萬安承諾，明年一定會按造原意來落實。記者林俊良／攝影
北市議員王閔生認為，市府傳遞給校方「翻轉上下課」有誤，蔣萬安承諾，明年一定會按造原意來落實。記者林俊良／攝影

台北市長蔣萬安4月宣布，要讓國小學童翻轉上下課，但市議員王閔生調查成效發現，台北市有153間國小執行翻轉上下課，但卻僅有58間學校讓學生自主安排時間，其他都是由學校安排活動，甚至還有學校將日期選定在假日，質疑市府與學校傳達有誤，對此蔣萬安承諾，會要求教育局研擬政策，並與學校確實溝通，讓明年4月按造原意確實執行。

王閔生表示，蔣萬安在4月兒童節送上大禮，讓小朋友做自己學習的主人，選一天翻轉上下課，上課10分鐘，下課40分鐘，但向教育局調資料發現，北市公私立小學共有153間學校執行上下課翻轉，但並非所有學校都是讓孩子自主安排時間。

根據統計資料，只有58所學校是孩子自主安排時間，其他95所都是學校有安排活動，還有10間學校將活動安排在假日，內容包含園遊會、母親節感恩市集，王閔生表示，假日並不用上課，而且這些活動是歷年就在辦了，與蔣萬安所提的概念不同，究竟是規劃的方向不清楚還是傳達出現問題。

王閔生說，這個政策他要給予蔣萬安一個肯定，一名校長就和他分享，那一天就是完全讓學童自由的聊天、玩耍，並安排老師觀察防範小朋友玩瘋發生危險，但全程不干涉，所以希望這個政策能夠更加完善，和學校充分溝通，落實政策。

對此蔣萬安承諾，明年一定會按造原意來落實，在跟學校溝通傳遞以學生為主概念上面可能不夠明確，會請教育局，從現在開始針對明年4月份，來落實這個政策，研擬一個做法。

蔣萬安 王閔生

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