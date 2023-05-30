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新北市議案審查會人數不足 房屋稅修正案留下次大會

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市議會今天原本排定議案審查，但民進黨總召鄭宇恩提出清點人數，經清點後人數不足，議長蔣根煌宣布散會。記者江婉儀／攝影
新北市議會今天原本排定議案審查，但民進黨總召鄭宇恩提出清點人數，經清點後人數不足，議長蔣根煌宣布散會。記者江婉儀／攝影

新北市議會今天原本排定審查議案，但民進黨總召鄭宇恩認為，上次她要求市長侯友宜到議場報告治安專案報告的議案尚未處理，由於現場人數不足，她提出散會動議，要求清點人數，經清點後人數不足，議長蔣根煌宣布散會，導致大會流會，原定審議的議案留至下次大會。

鄭宇恩提出，她上次的議案還沒處理，她要求侯友宜在下次的議會專案中，要提出治安專案報告，如果連議員都叫不動市長，那他們的監督職責在哪裡？

鄭宇恩接著說，現在也不足開會人數，她提散會動議、要求清點人數。張維倩跟著附議，鄭宇恩也對著現場國民黨議員要求跟著附議侯友宜要專案報告的提議，但無人舉手或跟著喊要附議。經現場議事人員清點人數後，蔣根煌表示，現場人數30人，本次會議散會。

今日原排定要審查「新北市氣候變遷因應行動自治條例」、「新北市保障原住民族就業自治條例」、「新北市美術館設置自治條例」、「新北市房屋稅徵收自治條例第二條及第三條修正案」。

侯友宜 議員

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