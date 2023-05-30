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im.B案延燒！ 刑事局拘提行政院前政務顧問陳振坤

陳佩琪稱自己繳雙城呆帳 吳欣岱嗆：不要再情緒勒索

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台灣基進台北黨部主委吳欣岱。圖／引用自吳欣岱臉書
台灣基進台北黨部主委吳欣岱。圖／引用自吳欣岱臉書

北市前市長柯文哲去年辦雙城論壇，因違反議會共機若繞台不得動支經費決議的但書，導致去年的107萬無法核銷成呆帳。柯文哲妻子陳佩琪昨在臉書霸氣回，市府是否比照過去衛生局開一張罰單給柯，「交給柯，他就會給我，我就會去繳」。台灣基進台北黨部主委吳欣岱表示，請陳佩琪不要再企圖混淆視聽、情緒勒索台北市民，沒開罰單不代表柯文哲做的就是對的。

吳欣岱也批評，對柯文哲來說，必要的開支只有「文宣部」專員，台北市欠的帳誰理你們！

吳欣岱說，當初柯文哲無視議會決議，一意孤行，硬要辦一場不對等、沒價值的「輸誠」論壇，結果是和上海辦了一場花了107萬公帑的「視訊會議」，只開了一個半小時就結束，還被媒體評為「史上最冷、爭議最多」。吳強調，去年台北市議會要求求「若共機、共艦持續擾台，不得動支此預算」，就是這麼簡單的但書而已。

對於陳佩琪說「共機持續擾台是否兩岸停止交流了？」吳欣岱反問，「論壇辦了，換來了什麼？兩岸一家親嗎？那就快點聯絡上海市一起go Dutch（各付各的）吧，不要再秀存摺印章來情勒台灣人了」。

柯文哲 吳欣岱 北市

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