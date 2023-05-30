追百萬呆帳推給議會？綠議員批：丟臉！不敢得罪柯文哲

台北市前市長柯文哲去年舉辦雙城論壇，市議會編預算時曾做但書，若共機繞台就不准動支經費，以致107萬經費無法核銷。柯妻陳佩琪今在臉書表示，若開「罰單」給柯文哲她就會去繳。台北市長蔣萬安下午在議會總質詢，對於議員洪健益追問「要不要追回？」蔣萬安和副市長林奕華都推給議會；洪怒批「不敢得罪柯文哲嗎？丟臉」。

對於陳佩琪說開「罰單」來就繳？洪健益質詢蔣萬安，市府需要這樣被吃軟豆腐嗎？蔣萬安說，的確議會已做出但書，市府要絕對遵守，尊重各黨團的決議，前年編列預算時，議會各黨團下了但書，這很清楚，去年先舉辦雙城論壇，審計處和議會不同意核銷，市府有跟審計處持續溝通，最終還是回到議會決議，市府絕對遵守。

另外，陳佩琪今在臉書舉例，2017年時，柯文哲曾在某場合不經意提到某名人病情， 當下就被檢舉，陳說當時北市衛生局火速飛來一張罰單，老公接到看到，頭也不抬地就把罰單遞給她，她們夫妻已經很有默契了，隔天就去把錢繳清。

蔣萬安說，柯前市長夫人提到這事，2017年時衛生局有開罰，但和那時情況不盡相同，市府絕對依法、依程序，尊重議會決議。

洪健益也說，如果陳佩琪今天不講這話，帳就掛著，或許未來新生代議員會同意核銷，但因為她講這話，自己任期內就不可能核銷。他還要求凡蓋過章、決行的祕書長，都要承諾付這筆，另送監察院調查、彈劾。

副市長李四川上台解釋，這案子因審計處已退回，是用預付款方式，如果已經核銷，方式一是剔除，另一種是追償，但現在審計處是給預付款，就沒有剔除、追償，他已經向議長報告，審計處還是希望和議會溝通，如果不行，只能掛帳。