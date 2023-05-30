北藝履約案需支付2億給廠商 綠議員不買單要送監察院

台北市文化局今赴議會針對北藝中心工程履約爭議進行專案報告，文化局說明，該案去年12月調解成立，並以先行支付第一期款262萬元，不論議會是否同意要追加預算，剩餘款項將於年底前從市庫支付，綠營議員認為，若結果是這樣那大可不必通過讓議會背書，議員許淑華則建議要將該案送監察院審計。

議員簡舒培質疑，市長蔣萬安上任後有沒針對這件事情進行討論，還是僅按照前朝市府的內容全部買單，她指出，當初柯市府和蔣市府各局處都有交接報告，但她翻閱資料發現市府當初的簡報內容，完全沒有提到該案，北市府應要追究政治責任。

許淑華表示，廠商所提出4億多的金額有沒有請專業人士評估這筆錢有無灌水，若沒有協調用這個母數作為基準點就不合理，調解委員會紀錄也有委員曾提出計算方式中派駐人力、監造人力有重複計算部分，但是調解會卻以計算不合理、內容不完整不採納，她建議將該案送至監察院調查。

召集人王閔生說，營造商理成倒閉後續處理是必要的，該付的北市府就應要付，但金額如何去算，由一位調解委員、一家法律事務所來判斷北市府就接受，應要找其他律師事務所多方參考，今天教委員會若通過，就要由他向大會說明，「我連自己都說服不了，我要如何說服別人。」

文化局長蔡詩萍說明，當初蔣萬安也有召集相關局處瞭解這件事狀況，也有討論金額的部分是否還有轉圜空間，但由於這個協調案市府已經簽字，是既定的事實，第一筆款項262萬餘元在去年底已先支付，另一筆2億餘元在今年底支付，若市府不付，廠商可以申請強制執行，法律上是站不住腳的。

蔡詩萍也表示，未來也針對該案進行檢討，往後針對重大工程案件會設立PCM協助施工督導、採最有利標決標、招標時設定財務及履約實績等特定資格。