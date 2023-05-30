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楊鎮浯、吳芳銘入主北農？蔣萬安：都是報派

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢。記者楊正海／攝影

北農產運銷公司6月將換屆改選，外傳台北市長蔣萬安將推派金門縣前縣長楊鎮浯出任董事長，北市府與雲林縣前縣長張榮味農會系統民股勢力合作，內定曾任高雄市前市長韓國瑜麾下農業局長吳芳銘出任北農總經理。蔣萬安下午在議會總質詢中強調，都是報派、都是看媒體才知道。

針對北農人事，議員洪健益質詢問蔣萬安，有看到網路在瘋傳？蔣萬安說，有看到媒體報導，但都還在進行討論，因為6月改攻選，都還沒有確定。洪健益反問，報派準不準？蔣萬安說，都是報派，都是看媒體才知道。

洪健益再追問認不認識楊鎮浯？楊任立委時，表現好不好？蔣萬安說，楊是他立法院的同事，表現可圈可點；但洪健益拿公督盟的評價指楊是「待觀察名單」，要用他要不要考慮一下？還說在金門有人告他背信圖利，洪強調這是善意提醒，沒有惡意，至於報派的總經理吳芳銘，曾經酒駕，他也善意提醒，要用這兩人，要考慮清楚。

另外，洪健益也追問，張榮味聲稱和市府達成共議？有沒有要合作？有沒有和張見過面？有沒有沒有授權市府的人和張碰面？蔣萬安說，沒有和張碰面，這段期間都在了解程序，主責的是產發局。

產發局長陳俊安則說，沒有和張碰面，但洪健益仍質疑，報派不可能是空穴來風，他還建議，北市前議員王浩，也適合來北農，他曾是議員，又是選區議員，也專業，也是議會法規高手。

蔣萬安說，謝謝議員的提醒，現在都還在進行中，這些都只是報派，他會用人唯才、適才適所，確保菜價穩定、市民食安，人事還在討論階段，會去了解，政務官品性操守非常重要。但洪健益仍不放棄追問蔣萬安，北農人事，有沒有人提起要用這兩人？有沒有接觸？有沒有市府幕僚提建議？蔣萬安說，都沒有，人事沒有確定，都在討論階段。

蔣萬安 洪健益 北農 楊鎮浯 吳芳銘

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