快訊

侯友宜大動作整合藍軍 韓臉書靜悄悄曝玄機 副手成謎就等全代會？

影／莫斯科遭無人機襲擊！市長證實：破壞數座建築物

「大排長榮」！長榮海運股東會紀念品超夯 從地下室排到一樓

中颱瑪娃龜速移動昨發海警 新北一早開災害應變整備

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北副市長兼災害防辦公室主任謝政達今上午主持新北災害應變中心整備會議。記者劉懿萱／攝影
新北副市長兼災害防辦公室主任謝政達今上午主持新北災害應變中心整備會議。記者劉懿萱／攝影

新北副市長兼災害防辦公室主任謝政達今上午主持新北災害應變中心整備會議，聽取水利、工務、農業、消防等單位報告整備及應變措施，並要求各局處及區公所持續落實各項防颱整備工作。

中央氣象局昨日晚間8點30分發布瑪娃颱風海上警報，中央災害應變中心三級開設，雖然目前預估颱風動態北轉機率較高，未來仍可能針對北部海域發布海上颱風警報。

謝政達說，為及早因應颱風來襲及外圍環流帶來的強降雨，新北市府已整備各項防颱工作及自主檢核，包括防汛備料與機具整備、抽水站抽水機組試運轉及橫移門測試、災害潛勢地區預置機具規畫、測溝清淤、防救災裝備器材檢查及孤島整備等。

同時針對各項復建及破堤工程，做好防颱措施，尤其去年尼莎颱風外圍環流造成汐止區伯爵山莊邊坡滑落等，提醒相關單位加強歷史災點預防性措施，避免災情發生。

謝政達說，當氣象局針對北部海域發布海上颱風警報時，新北市將發布限制進入包含山區、海邊及河岸等較危險區域警戒公告，請市民注意相關公告，避免進入警戒區域，導致生命財產遭遇危害。

此外，沿海地區可能有長浪、強風，請市民注意颱風資訊、避免外出活動，預先做好防颱準備工作，並配合新北市府各項預防性避難及管制措施，防颱準備中若需堆置砂包，可向新北市各區公所申請。

瑪娃颱風

延伸閱讀

颱風瑪娃稍減弱路徑北轉 陸上警報機率低

颱風瑪娃逼近台東出現火燒雲 民眾喊像九尾狐

瑪娃颱風掀巨浪 花蓮岸巡拉封鎖線籲勿觀浪

颱風瑪娃海警 墾管處關閉6沙灘籲勿觀浪

相關新聞

中颱瑪娃龜速移動昨發海警 新北一早開災害應變整備

新北副市長兼災害防辦公室主任謝政達今上午主持新北災害應變中心整備會議，聽取水利、工務、農業、消防等單位報告整備及應變措施...

北市65歲老花眼鏡補助 社會局研議中低收先補助

台北市議員提案建請市府研擬65歲以上長者老花眼鏡補助，北市民政委員會上午請市府社會局研議辦理。提案議員陳怡君指出，新北市...

蔣萬安民調僅3.5顆星 何孟樺：北市府的警訊

遠見雜誌今天公布縣市首長市政滿意度民調，台北市長蔣萬安民調六都吊車尾，民進黨台北市議員何孟樺說，雖然前市長柯文哲擔任台北...

捷運萬大線 中和連城路右轉中正路專用道8月底恢復通車

捷運萬大線第一期工程預計2025年完工，但施工路線為中和、土城交通要道，也讓原有交通更加壅塞。台北市捷運局表示，目前已經...

蔣萬安施政僅3.5顆星 北市：負評則是縣市改制歷年最低

遠見公布「2023縣市長施政滿意度調查」，剛上任的台北市長蔣萬安滿意度六都最低，只有46.3%，僅拿到3.5顆星。北市府...

夏季乘船釣魚夯 新北消保官抽查5大重點

夏日期間許多民眾喜歡出海辦派對或海釣，新北市消保官於端午連假前會同漁業處前往淡水第二漁港、瑞芳深澳漁港及萬里漁港抽查娛樂...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦