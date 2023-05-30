中颱瑪娃龜速移動昨發海警 新北一早開災害應變整備

新北副市長兼災害防辦公室主任謝政達今上午主持新北災害應變中心整備會議，聽取水利、工務、農業、消防等單位報告整備及應變措施，並要求各局處及區公所持續落實各項防颱整備工作。

中央氣象局昨日晚間8點30分發布瑪娃颱風海上警報，中央災害應變中心三級開設，雖然目前預估颱風動態北轉機率較高，未來仍可能針對北部海域發布海上颱風警報。

謝政達說，為及早因應颱風來襲及外圍環流帶來的強降雨，新北市府已整備各項防颱工作及自主檢核，包括防汛備料與機具整備、抽水站抽水機組試運轉及橫移門測試、災害潛勢地區預置機具規畫、測溝清淤、防救災裝備器材檢查及孤島整備等。

同時針對各項復建及破堤工程，做好防颱措施，尤其去年尼莎颱風外圍環流造成汐止區伯爵山莊邊坡滑落等，提醒相關單位加強歷史災點預防性措施，避免災情發生。

謝政達說，當氣象局針對北部海域發布海上颱風警報時，新北市將發布限制進入包含山區、海邊及河岸等較危險區域警戒公告，請市民注意相關公告，避免進入警戒區域，導致生命財產遭遇危害。

此外，沿海地區可能有長浪、強風，請市民注意颱風資訊、避免外出活動，預先做好防颱準備工作，並配合新北市府各項預防性避難及管制措施，防颱準備中若需堆置砂包，可向新北市各區公所申請。