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蔣萬安民調僅3.5顆星 何孟樺：北市府的警訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安。本報資料照片
台北市長蔣萬安。本報資料照片

遠見雜誌今天公布縣市首長市政滿意度民調，台北市長蔣萬安民調六都吊車尾，民進黨台北市議員何孟樺說，雖然前市長柯文哲擔任台北市長後期，晚節不保連年吊車尾，但連柯執政的第一年，都有77.2%的滿意度，現在蔣萬安把新人新希望變成「新人沒希望」。

何孟樺說，蔣萬安上任半年，遠見這份民調的細部數據，雖然成績依然不盡理想，但8大指標裡面有7個的滿意度都有上升，唯獨「道路與交通」不升反降。但蔣就任市長後，說要促進人本交通、改善內科交通亂象，講得好聽，卻做得難看。

何孟樺提到，她先前在3月中旬就質疑過市府大肆宣傳「內科主要幹道車流已經下降3%，有所改善」，不僅是誠意不足，更是自我安慰，市民還是身處交通地獄的水深火熱當中。

何說，後來她質詢時也有針對市府成立「行人安全友善府級專案小組」提出質疑，府級小組雖有漂亮的名號，卻沒有實質資源可以推動改革，許多人行道障礙物依然存在，可以解決卻沒有資源去做，光是內湖環山路2.5公里就有146個障礙物了。

何孟樺質疑，市府講得好聽、做得難看，市民都看在眼裡，也不會被蔣萬安的詐術所矇騙，這分民調就是給北市府的警訊，蔣萬安本人和市府團隊必須要積極檢討、把民意聽進去，不要整天花時間在作秀，請多花心思做出有感施政。

蔣萬安 民調

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