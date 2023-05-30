捷運萬大線 中和連城路右轉中正路專用道8月底恢復通車

捷運萬大線第一期工程預計2025年完工，但施工路線為中和、土城交通要道，也讓原有交通更加壅塞。台北市捷運局表示，目前已經中和連城路及中正路口路幅加寬，增加空間，第二階段將把路口槽化島圍籬撤離，及恢復右轉中正路專用道，最快8月底完工。

萬大中和樹林線第一期工程路線行經永和區保生路、中山路二段、中和區連城路及土城區金城路三段，總長5.7公里，總計有5座地下車站及1座機廠。道路施工圍籬主要在車站、通風豎井、中央避車線及明挖覆蓋段，圍籬長度約2.3公里。

中和連城路及中正路口每日往返車流量大，捷運局表示，因部分工程已經完成，把連城路與中正路口道路幅度加寬，增加路口候車空間，減少連城路車輛等候長度，已在今年3月2日完成。

捷運局說明，第二階段要將路口槽化島撤離，及恢復右轉中正路專用車道，預計最快今年8月底完成，最慢9月底完成。配合連城錦和站出入口B施工所需，目前仍須使用該範圍，預計8月開挖完成。