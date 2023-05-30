蔣萬安施政僅3.5顆星 北市：負評則是縣市改制歷年最低

遠見公布「2023縣市長施政滿意度調查」，剛上任的台北市長蔣萬安滿意度六都最低，只有46.3%，僅拿到3.5顆星。北市府發言人殷瑋表示，施政相關的調查與評比，市府團隊都會參考，虛心以對；台北市是首善之區，市府團隊一定會繼續前進，拚盡全力，用實際成績回應台北市民的標準與期待。

殷瑋表示，根據這分調查，台北市的施政分數是八年新高，負評則是縣市改制以來歷年最低，不滿意度較前一年度下降了近20個百分點；若與前一年的施政分數相比，台北市的成長數字位列全國第二，僅次於台中市。

另外，北市府研考會今年一到四月也有三次調查，殷瑋說，市府團隊的民調數字呈現成長態勢，由3成多一路上升至超過5成，符合之前其他調查的趨勢；而在政黨中立者群體中，滿意度也由10%左右上升至近半滿意。

殷瑋提到，市長蔣萬安除了感謝同仁的辛苦付出之外，也認為整體施政還有更大的進步空間，一定會和市政團隊一起繼續努力，不斷前進，為市民提供品質更高的公共服務。