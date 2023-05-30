快訊

NBA／熱火史上第二支打進總冠軍賽老八 巴特勒獲選東冠MVP

好香！堅守4G吃到飽不限速499元 他吐1句話逼電信業者再降100元

NBA／阻止綠衫軍創歷史 熱火續寫老八傳奇將與金塊爭冠

夏季乘船釣魚夯 新北消保官抽查5大重點

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市府於本月間由消保官、漁業處等針對12家娛樂漁船業者進行聯合稽查。圖／新北市消保官提供
新北市府於本月間由消保官、漁業處等針對12家娛樂漁船業者進行聯合稽查。圖／新北市消保官提供

夏日期間許多民眾喜歡出海辦派對或海釣，新北市消保官於端午連假前會同漁業處前往淡水第二漁港、瑞芳深澳漁港及萬里漁港抽查娛樂漁船安全性，並重點查核收退費方式及相關定型化契約條款等5項目。

消保官表示，為確保消費者搭乘娛樂漁船消費安全及保障消費權益，新北市府於本月間由消保官、漁業處等聯合稽查12家娛樂漁船業者，針對業者「限乘人數」、「是否投保責任及傷害保險」、「消防設備」、「救生設備」及「收退費規定及相關定型化契約條款」等項目進行重點查核，查核結果大致符合，僅1家業者雖有承保責任及傷害保險，卻未張貼影本於船上明顯處所。

消保官指出，日前曾有發生釣客或船員於船上失足落水，故本次對各船主或船長皆宣導須請消費者全程穿著救生衣，以維護消費者安全；本次另就「收退費規定及相關定型化契約條款」進行調查，絕大部分海釣或觀光乘船費用係於登船時才收取，較不生消費爭議情形；惟包船辦理活動為確保契約能履行，船主多半會收取訂金，本次抽查各娛樂漁船之包船訂金範圍約為包船費用3成左右。

消保官表示，消費者出海活動務必全程穿著救生衣以確保自身安全；另消費者身體患有疾病或有服用藥物、酒精時，不要登上娛樂漁船；並注意娛樂漁船有無縣市政府核發相關有效期限內之漁業執照，及娛樂漁船是否依漁業法投保責任及傷害保險。

新北市消保官對娛樂漁船收退費方式及相關定型化契約條款等5項目進行重點查核。圖／新北市消保官提供
新北市消保官對娛樂漁船收退費方式及相關定型化契約條款等5項目進行重點查核。圖／新北市消保官提供

消保官 退費

延伸閱讀

新北五股成泰路住宅火警 消防隊疏散22人

動健康4.0新北健康大步走 淡水建置智能衛生所

防瑪娃侵襲致淹水災情 新北完成抽查重點防汛列管案件

議員批噪音問題多、沒成效 新北：將加強熱點夜間攔查

相關新聞

夏季乘船釣魚夯 新北消保官抽查5大重點

夏日期間許多民眾喜歡出海辦派對或海釣，新北市消保官於端午連假前會同漁業處前往淡水第二漁港、瑞芳深澳漁港及萬里漁港抽查娛樂...

北市汙水抽揚站「換心手術」 汰換34抽水機月省萬度電

台北市汙水下水道建設已發展超過50年，設備全年無休，考量抽揚水站的「心臟」抽水機效能逐漸降低，北市衛工處計畫分期分年針對...

愈補愈大洞？ 議員質疑路平品質

路平為北市府重點施政，不過道路品質卻遭質疑錢愈砸愈多，愈補愈大洞。據統計，北市道路養護經費從14億提升到20億，明年更新...

華榮公辦都更 議員爆幽靈錨栓 市府：安全合格

台北市首宗公辦都更「士林華榮市場都更案」工程進度已經達95.43%，不過卻遭質疑，固定建築物外牆飾材的「錨栓」送審樣本，...

新北拚淨零碳 社宅等4面向推動

2050淨零碳目標是新北市長侯友宜重要政見，城鄉局將淨零碳規畫融入「整體開發區、都更審議原則、社會住宅、城鎮風貌建設」4...

雙城論壇立場 蔣萬安：2反3不3要

台北市長蔣萬安昨天赴議會總質詢，民進黨議員聚焦雙城論壇舉辦，並問蔣萬安是否認同九二共識？蔣萬安回應，舉辦雙城論壇他的一貫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦