夏季乘船釣魚夯 新北消保官抽查5大重點

夏日期間許多民眾喜歡出海辦派對或海釣，新北市消保官於端午連假前會同漁業處前往淡水第二漁港、瑞芳深澳漁港及萬里漁港抽查娛樂漁船安全性，並重點查核收退費方式及相關定型化契約條款等5項目。

消保官表示，為確保消費者搭乘娛樂漁船消費安全及保障消費權益，新北市府於本月間由消保官、漁業處等聯合稽查12家娛樂漁船業者，針對業者「限乘人數」、「是否投保責任及傷害保險」、「消防設備」、「救生設備」及「收退費規定及相關定型化契約條款」等項目進行重點查核，查核結果大致符合，僅1家業者雖有承保責任及傷害保險，卻未張貼影本於船上明顯處所。

消保官指出，日前曾有發生釣客或船員於船上失足落水，故本次對各船主或船長皆宣導須請消費者全程穿著救生衣，以維護消費者安全；本次另就「收退費規定及相關定型化契約條款」進行調查，絕大部分海釣或觀光乘船費用係於登船時才收取，較不生消費爭議情形；惟包船辦理活動為確保契約能履行，船主多半會收取訂金，本次抽查各娛樂漁船之包船訂金範圍約為包船費用3成左右。