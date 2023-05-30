新北拚淨零碳 社宅等4面向推動

2050淨零碳目標是新北市長侯友宜重要政見，城鄉局將淨零碳規畫融入「整體開發區、都更審議原則、社會住宅、城鎮風貌建設」4面向，希望可打造新北為淨零碳城市。

城鄉局昨辦「新北淨零碳永續發展研討暨說明會」，產官學界近300人與會參與，將淨零碳政策從四大面向融入城鄉發展業務，盼藉此達到城市永續發展的目標。

局長黃國峰解釋，整開區部分像塭仔圳重劃區、蘆北銀河灣、新店十四張及林口工一產專區等大型整開區規畫，透過都市計畫與都市設計審議原則訂定，建構示範場域，打造新北符合零碳永續的產業與生活環境。

舉例說，今年將林口工一108公頃市地重劃區作為示範點，透過建構完整風廊系統、形塑公園環境及建物綠化，每年預計吸碳400公噸，規模超過一座大安森林公園。基地面積達規模也要求一定程度綠化、外殼節能規畫，並取得綠建築及低碳建築標章；工業、產專區要求環境友善方案及節能規畫。

黃國峰提到，新北希望透過社會住宅等公共建設引領民間加入減碳行列，像是規畫興建中的蘆洲光華青年社宅為示範場域，納入建築能效評估系統（BERS）、循環經濟模式及用後評估模式（POE），大幅提升減碳效益。城鄉風貌改造上導入零碳改造策略，像三重行政服務園區透過串聯風廊系統，在重要街角、公園及廣場等新植遮蔭性佳等樹種，提升吸碳量，緩和熱島效應。