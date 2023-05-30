華榮公辦都更 議員爆幽靈錨栓 市府：安全合格

台北市首宗公辦都更「士林華榮市場都更案」工程進度已經達95.43%，不過卻遭質疑，固定建築物外牆飾材的「錨栓」送審樣本，疑與實際施工不同，遭質疑工程使用的錨栓恐為「幽靈錨栓」，若拉拔力不足工程掉石塊，公安誰負責？新工處回應，目前檢測的錨栓拉拔力測試安全沒問題，都符合規定。

北市議員顏若芳、林延鳳質疑，台北市華榮市場都更案的工程錨栓，不僅送審資料供貨證明與實際供貨廠商兜不攏，也沒有監造單位蓋章以示負責，新工處疑似後知後覺，未嚴謹審視施作商，簡直是拿市民安全開玩笑，名副其實「螺絲鬆了」。

顏若芳說，她今年2月17日向新工處索取榮華公辦都更資料，竟收到回覆沒有材料的認證報告及供貨證明；3月7日再索資，近10天才收到承攬商金竺企業提供的供貨證明，上頭材料商竟是金竺公司，而不是送審時資料載明的富華成，轉向富華成求證，也得到未供貨給華榮市場工程。

議員批評，華榮市場就是因為安全有疑慮才改建，難道市府公辦都更交給市民的是有「石」從天降危機的危樓？林延鳳也質疑，新工處應立即在公正機構及議會監督下，抽查釘在外牆石材的錨栓品質，市府也應清查相關SOP。

新工處回應，華榮市場工程使用的扭力控制型膨脹錨栓，來源自金竺公司以年度專案採購方式向富華成購買，非富華成直接銷售至華榮市場工程，來源無問題。

對於議員質疑安全問題，新工處副處長劉家銘說，目前材料都有送SGS試驗，拉拔力壓力試驗都合格。