愈補愈大洞？ 議員質疑路平品質

路平為北市府重點施政，不過道路品質卻遭質疑錢愈砸愈多，愈補愈大洞。據統計，北市道路養護經費從14億提升到20億，明年更新編專案路段改善預算6億，總預算直逼26億。近年道路修補卻從108年5804件，到去年1萬2754件，逐年上升；另「1999市民熱線」通報道路坑洞近5年也累積近萬件。副市長李四川表示，「路平會開始慢慢做」，修補件數多是因前幾年沒大面積路平，今年起會推大規模路平專案。

據北市府統計，近年台北市的道路修補案件數，民國108年有5804件、109年增加至7396件、110年有9956件、去年更暴增至1萬2754件，件數逐年攀升。

議員洪婉臻近期也接獲民眾陳情，指中正區廈門街113巷的道路品質，光透過她辦理過的會勘就補三次路，且間隔不到2個月，施工單位為省成本，坑洞不一定會大面積方整刨除，前兩次隨便塗抹了事，導致道路坑洞遲遲無法改善，還讓用路人差點產生危險。

議員也質疑，新工處將道路養護費用近年有增加編列，今年還提升到20億，113年更新增編列專案路段改善預算6億，但提高預算若不檢討品質，簡直浪費公帑，要求蔣萬安應檢討目前道路巡檢抽查機制，由政風處組成抽檢小組，杜絕馬路偷工減料，才不會一下大雨，剛補好的坑洞不耐雨水沖刷，再次出現破洞。

副市長李四川表示，之所以台北市修復道路件數逐年增加，是因為8米以上道路從98年至103年推動過路平專案後，已到了8至10年的更新年限，加上台北市這幾年沒有大面積鋪路，才會導致道路修修補補，不過今年已訂定106條路段執行路平，接下來也會逐年推動路平專案。

至於8米以下巷弄遭議員質疑鋪路補了三次之多，李四川表示，北市府也會陸續推動8米以下巷弄路平，不過因涉及民眾通行、停車等方便性，會透過里民協調才會排定為大面積路平路段。

北市新工處長林昆虎也表示，今年已將路平預算從14、15億提升到20億元，也有向府級反映，未來2至3年會編列比較高的養護費用。