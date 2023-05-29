華榮市場遭疑錨栓供貨商不明 北市府：來源無虞

台北市華榮市場因為海砂屋而重建，但有議員今天指出，此工程使用的錨栓來源不明；台北市新工處回應，錨栓來源就是通過相關檢驗的廠商，只是由承攬商以年度專案採購。

民進黨台北市議員顏若芳、林延鳳今天舉行記者會，揭露市府首件公辦都更、施工進度已達95%的華榮市場都更案，出現外牆錨栓供貨證明與供貨商兜不攏情形，一度連新工處、承攬廠商金竺公司及供貨商富華成公司都搞不清楚錨栓來源。

顏若芳指出，她日前向新工處索取華榮市場工程相關資料，新工處卻稱沒有材料的供貨證明，而承攬工程的金竺公司自稱為材料供貨商，但施作前已通過安全檢驗、原應為供貨商的富華成公司卻稱未提供材料。

她說，當初華榮市場就是因為海砂屋疑慮才改建，如今卻不使用通過認證的錨栓來固定建築物外牆飾材，新工處還後知後覺，根本是罔顧市民安全。

顏若芳與林延鳳呼籲，市府應抽查華榮市場工程相關用料，確認品質及安全性，並修正相關標準作業程序，避免廠商能夠為所欲為，同時清查其他工程是否也有同樣情形。

台北市新工處透過新聞稿說明，此工程使用的錨栓是金竺公司以年度專案採購方式向富華成公司購買，而不是富華成公司直接銷售給華榮市場工程，所以供貨來源並沒有問題，這些材料也有拿去做相關試驗，報告顯示都符合契約規定。

新工處指出，將配合議員要求，在1週內委託第3方公正單位到工地現場查核錨栓施工品質，維護市府公共工程形象。