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北市議員指雙城論壇出現矮化字眼應抗議 蔣萬安同意

中央社／ 台北29日電

雙城論壇預定7月、8月舉辦，台北市議員趙怡翔指出，論壇應以城市交流為主，若對岸有兩岸統一等矮化字眼是否提出抗議；市長蔣萬安今天說同意且會堅持市政交流。

台北市議會今天下午召開市政總質詢，市長蔣萬安率北市府各局處首長列席備詢。民進黨議員趙怡翔質詢，國民黨立場是堅持九二共識，如前總統馬英九、黨主席朱立倫等都曾對外表達相關發言。

趙怡翔說，但蔣萬安對九二共識立場有多次不同，如曾在2019年1月間的政論節目提到認同總統蔡英文提出4個必須，認為九二共識確實存在；2021年間，提到九二共識是過去兩岸交流基礎，且國民黨在討論新論述。

趙怡翔接著表示，蔣萬安去年6月間稱九二共識在馬英九執政時對兩岸交流有幫助並提到國民黨立場堅定，會捍衛中華民國主權，今年3月間，又稱九二共識是兩岸間和平穩定發展，也是民眾共同期待。

趙怡翔說，中共中央總書記習近平在2019年提出「告台灣同胞書」定義九二共識為兩岸同屬一個中國且堅持一個中國原則等。

趙怡翔指出，（台北上海）雙城論壇是城市交流，才在議會質詢此議題，但蔣萬安對九二共識從一開始認同到不願提起，身為市長，面對兩岸立場不應含糊帶過，應說清楚對九二共識看法。

蔣萬安答詢，雙城論壇就是城市交流，陸委會強調且認同要針對市政議題合作，他過去已清楚說明堅定立場，就是恪守中華民國憲法、捍衛中華民國主權、守護台灣民主自由法治，同時反對一國兩制及台獨。

蔣萬安說，他所認知的九二共識就是守護中華民國主權及恪遵中華民國憲法，立場很清楚。

趙怡翔聽聞後認為蔣萬安仍未說清楚對九二共識看法，並追問今年雙城論壇是否出席，此外，若中國官員在雙城論壇會場表達兩岸都是中國人且談及政治或統一議題，因涉及矮化台灣，詢問蔣萬安是否會表達立場。

蔣萬安說，雙城論壇目前由副市長林奕華接洽，擬朝向此方向辦理，但仍待評估，等討論細節後才會確定，至於議員提到狀況，同意要表達立場，若真有此狀況，現場會做臨時反應，立場會堅定。

他表示，雙城論壇就是市政交流，要順利舉辦也要經陸委會核准，且一定堅持市政交流，毫無疑問。

蔣萬安5月間到市議會專案報告，說明雙城論壇辦理情形時說，今年將持續辦理，主題為「新趨勢、新挑戰」，辦理時間落在7、8月。

九二共識 蔣萬安 雙城論壇

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