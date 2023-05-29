人行道竟然電桿林立 汐止北峰國小終要改善

汐止區北峰國小週邊一整排的電桿就矗立在人行道上，影響景觀也阻礙通行，只是人行道更新工程卻遲遲沒有進行，所以，今(29)日新北市議員張錦豪召開協調會，除了人行道更新，電桿也要配合地下化，工程預計在七月動工。

中興里長蔡振國說，人行道工程流標兩次了，很感謝議員張錦豪關心進度，邀請相關單位開會了解協調，因為，校園週邊的人行道真的太窄了，要拓寬一米左右，讓學生上放學有比較安全的路可以走，尤其搭配電杆下地，走在這一段的人行道更舒適安全。

新北市議員張錦豪邀請包括台電、新北市養工處、交通局等相關單位來協調，北峰國小週邊人行道獲營建署協助，流標的人行道更新工程，將以開口合約形式，在今年7月動工，包括週邊24支電杆地下化，還有圍牆都會配合內縮。

新北市議員張錦豪表示，如何讓學童的通學路更安全，已經討論了很久，所以，首先會針對北峰國小週邊24支的電桿下地，同時也配合市府養工處的人行道拓寬，預計在七月一日動工，年底完成，半年的時間將學校週邊中興路、福德一路電杆進行下地，有關交維計劃，也希望不要影響到人車交通，儘量維持兩線道通行。