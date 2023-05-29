議員批噪音問題多、沒成效 新北：將加強熱點夜間攔查

新北市議會今業務質詢，民進黨議員卓冠廷指出，截至4月共4.8萬件1999陳情有42%都跟環保局有關，以噪音問題最大宗。戴瑋姍也說，江翠北側多改裝車在環河西路飄車，但科技執法有盲點，開罰率不高。環保局長程大維說，新北科技執法已170處，占全國六成，後續會再增設科技執法設備，並與警局加強熱區攔查。

卓冠廷指出，截至4月共4.8萬件1999陳情，環保局就占42%，數量2萬多件，又以噪音為最大宗問題。卓說，噪音以兩種類型為主，一是深夜外面車輛產生噪音，另一種則是工廠、鄰居作息產生的噪音，且三峽、鶯歌有很多新市鎮因為馬路寬，時常成為車輛聚集飆車的場所，並要求環保局在鳳鳴重劃區、北大特區等熱區，持續增設噪音科技執法設備。

戴瑋姍也質疑，板橋環河西路夜間常有改裝車飆車，居民不堪其擾，環保局在江翠北側設置9處科技執法，開出多少罰單？質疑科技執法沒有什麼成果「是不是裝好看的？」戴認為，環保局應與警察局一同聯合稽查熱區。

程大維說，新北市現有170處科技執法，兩年來共取締告發7900件，其中板橋19處占1900多件，未來會持續增加設備。不過科技執法設置，中央排除許多干擾因素，包括下雨天、風速超過5米也不能測，會再與警察局加強熱區噪音取締。