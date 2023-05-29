為浪浪發聲集會30日凱道登場 警規劃交管

民間團體30日將舉辦為浪浪發聲集會，北市警方規劃凱達格蘭大道等路段從上午10時起交通管制。警方說，因應颱風逼近，若市府災害應變中心二級開設，將建議取消活動。

針對台灣樹人會等民間團體舉辦「530凱道為浪浪發聲」集會活動，台北市警察局中正一分局今天發布新聞資料指出，30日上午10時至晚間6時30分，已核准民團申請舉辦「重視動物保護」集會活動，針對凱達格蘭大道（公園路至中山南路間）北側3線車道進行交管。

警方指出，因應主辦單位搭設舞台、帳篷等硬體設備，將於30日上午10時起，管制凱道附近的車輛通行，並視交通狀況提早或延後，且因後續有集會活動，為因應車流，凱道南側7線車道將採彈性調撥車道方式，供車輛往來通行，減少交通衝擊，並視現場狀況及人數彈性擴大管制範圍。

警方表示，為維護集會活動秩序與安全，因常德街仍有施工管制，車輛僅能由公園路與常德街路口進出台灣大學醫學院附設醫院舊址院區，為減少龐大車流量的交通衝擊，呼籲駕駛人盡可能避開交管區域，並提前改道行駛。

警方指出，此集會活動的交通管制措施將提供警察廣播電台插播路況報導，駕駛人行經此路段時，應配合減速慢行，並遵守員警指揮疏導，留意行車安全，以維護交通順暢。

中正一分局表示，中颱「瑪娃」逐漸靠近台灣，若台北市政府決定災害應變中心為二級開設，為確保參加活動的市民安全，會建議主辦單位取消集會。