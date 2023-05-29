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動健康4.0新北健康大步走 淡水建置智能衛生所

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新北市衛生局推動「動健康4.0-新北健康大步走」政策，將在淡水區設置智能衛生所，開啟與民眾便捷的對話溝通服務。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市衛生局推動「動健康4.0-新北健康大步走」政策，將在淡水區設置智能衛生所，開啟與民眾便捷的對話溝通服務。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市衛生局推動「動健康4.0-新北健康大步走」政策，將在淡水區設置智能衛生所，透過產、官、學、研的合作，以衛生所作為健康實證場域，導入資訊科技，提供多元及可近性的健康服務，並以時下簡單、便利的通訊軟體，開啟與民眾便捷的對話溝通服務。

衛生局表示，推動「智能衛生所」及「新北動健康」等健康政策，至去(111)年完成4年10區智能衛生所的目標，今(112)年從建置完成淡水區智能衛生所出發，邁向2030年全市29區智能衛生所之願景，透過產、官、學、研的合作，以衛生所作為健康實證場域，因地制宜的發展多元智慧健康照護，從衛生所到社區，提供民眾全方位健康服務。

衛生局長陳潤秋表示，今年推出「動健康4.0-新北健康大步走」政策，融入特色景點、地標或公園，淡水古蹟博物館則利用淡水在地文化歷史特色，串聯古蹟場館，另外還有將捷文創企業，主動積極聯繫推動職場健康大步走路線，打造優質的健康職場，推薦並鼓勵市民多運動及減碳，同時，結合新北動健康APP，還可以獲得健康幣獎勵。把運動及永續減碳落實在日常生活，一起為健康齊步走，共創未來智慧永續的幸福生活。

衛生所 淡水

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