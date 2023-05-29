淡水友善生態廊道起跑 打造一條陸蟹安全回家的路

由新北市政府、產官學界及淡水在地居民與竹圍國小共同舉辦「金色水岸友善陸蟹生態廊道」守護行動，為友善河口生態棲息環境，保護河川生態多樣性、推動永續環境教育，盡一份心力，雖然只有短短150公尺，卻是集結公私協力齊心為陸蟹打造一條安全回家的路一大步。

高灘地工程管理處長張修銘表示，「金色水岸友善陸蟹生態廊道」設置地點位於陸蟹活動熱點之一的淡水金色水岸自行車道3.2公里至3.4公里間，全長約150公尺，守護行動由荒野志工率領淡水區竹圍國小師生，及關心生態保育議題的朋友，共同將可拆卸活動帆布設置於自行車道兩側，作為陸蟹繁衍所需臨時生態廊道，避免生態路殺。

配合陸蟹繁殖高峰季設置時間約半年，期間荒野保護協會及竹圍國小將持續觀察廊道設置後陸蟹活動情形，作為未來健全河川生態環境參考。

荒野保護協會台北分會長游晨薇表示，此次守護行動結合淡水竹圍國小師生，讓永續生態保育種子深入我們的下一代，相當有意義。

竹圍國小同學表示，淡水河紅樹林住著可愛的陸蟹，陸蟹們時常不小心爬到道路上，小小身體讓人們不易發現牠們，與同學們一起動手打造廊道，幫助陸蟹平安回家，是一件很有意義的事。

處長張修銘指出，此次守護行動全程設置的解說牌，都是由荒野、竹圍國小及高灘處共同打造，未來可讓來往的民眾更了解河口生態，及陸蟹棲息的情形。