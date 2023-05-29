繡球花季結合健走 行腳萬里欣賞山海美景

萬里區正值繡球花季，為了行銷花季，並同時鼓勵民眾走遍萬里各大景點，萬里區公所與LA NEW集團共同舉辦行腳萬里走出健康健行活動，從海岸景緻美麗的野柳出發，除了賞花，還有美麗的野柳地質景觀以及綿延3公里的海岸公路欣賞山海美景。

新北市衛生局副局長高淑真表示，新北市立推各區步道大步走的健行活動，鼓勵民眾一起在新北大步走，於閒暇時走遍新北各步道、景點。

LA NEW集團董事長劉保佑說，以往辦的健行活動，參加人數都會落在三萬人左右，不過這場在萬里只有開放3000人，主要是因為透過這次的健走活動，其中一站將會走到LA NEW集團在萬里的新據點『那米哥莊園』，內容量最多3000人，不過有瀑布與自然生態，相當美麗，要讓參加健行的民眾親近萬里世外桃源，盡情徜徉在原始生態環境中。

萬里區長粘雪琴表示，時序進入夏季，正值萬里繡球花盛開季節，萬里區長也鼓勵民眾可以趁著花季來到萬里大步走，除了賞花，還有美麗的野柳地質景觀以及綿延3公里的海岸公路可以欣賞山海景色，在萬里也可以輕鬆旅遊待上一整天不是問題。