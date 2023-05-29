新北第一粽「石門粽」 結合石花凍、鐵觀音行銷
石門公所舉辦新北第一粽「石門粽」農特產品行銷推廣活動，以「新北第一粽」為主軸，推廣石門粽品牌形象並結合石門三寶肉粽、石花凍及鐵觀音及農特產品以在地特色美食共同行銷石門區。
新北市民政局長柯慶忠指出，新北「石門粽」起源於民國70年間十八王公香火鼎盛時期信徒的祭拜供品，之後附近攤商紛紛爭相販賣肉粽，從此肉粽成為石門小吃的代名詞。本次活動精心規劃將有石門百斤大肉粽的隆重開幕儀式，現場同時準備600顆小肉粽免費品嚐，還安排了「心粽只有你黃金對戒」…等趣味活動，現場更安排傳統雜技、歡樂氣球秀、歌手演唱及祥獅獻瑞等精彩節目。
石門區長曾明華說，2023石門肉粽節活動「新北第一粽」農特產品行銷推廣，因為疫情睽違3年再次盛大舉辦。石門粽是遠近馳名的美食，而石門區境內有十幾家的肉粽業者，各家的肉粽風味獨特，今年藉由辦理「新北第一粽」活動，全面推廣石門粽品牌形象，並透過農特產品聯合展售統合式的宣傳行銷，讓遊客不僅觀賞好山好水的北海岸風景也能品嚐石門在地美食。
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