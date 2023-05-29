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累積數位剪輯力 「CH3里長OK影像製作營」記錄鄰里之美
隨著網路世代發展，不少里內事務也開始用網路傳遞，為協助里長有效行銷各里、推廣里民服務及市政宣導，「中嘉寬頻-新視波」與新北公用頻道活化運用委員會及台灣藝術大學攜手，於永和區公所舉辦「CH3里長OK影像製作營」，讓里長更方便傳遞里政事務。
製作營活動希望協助里長拍攝影片行銷各里特色，課程中的里長們在國立台灣藝術大學廣電系助理教授陳靖霖及兩位工作坊講師的指導下，學習公用頻道、媒體宣導、影片的構成、構圖方式、敘事能力及音效運用。
講師直接在課堂上帶領里長們實際操作課堂所學，利用各自手機完成人生中第一部影片，最後講師也特別請出席里長，並要求課程結束後要自行拍攝一支利用3至5個鏡頭所組成的影片，點出想向里民或身邊朋友傳達的事項。
新北市29區里長聯誼總會長、永和區保安里長許承煬表示，中嘉寬頻-新視波這次舉辦的「CH3里長OK影像製作營」對里長來說非常有意義，里長對於里內的成果、政績能透過影片的方式跟里民報告，也能將影片上傳到CH3公共平台讓更多人看見。
中嘉寬頻-新視波經理許巧妮表示，活動邀請到陳靖霖專業指導里長們影音拍攝手法，期盼未來里長們可藉由時下流行的短影音推銷自己里內庶務，有利於為民服務及市政宣導的工作，未來也可以透過影片與市民溝通，讓里長在為民服務、推廣市政的工作上事半功倍。
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