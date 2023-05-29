「貢響山海祭」第三周 福隆沙雕季與山海市集接著登場

新北今年首次舉辦「青春山海線-貢響山海祭」，活動進入第三周，6月3日將邀請曾瑋中、丁噹、郭忠祐、羅美玲及機智男孩It Boyz等多位藝人現場演出，下來6月9日在福隆海水浴場還緊接「2023 福隆國際沙雕藝術季」、6月10至11日再推「Fun！放大東北角」山海市集，讓民眾探索大東北角在地的藝術與生活。

新北觀旅局表示，貢響山海祭第三周下午體驗課程相當精采豐富，包含從心渲染流體畫、流體熊鑰匙圈、創意拼豆等手作體驗及海風瑜珈體驗課程，每場次課程皆另有現場名額供有興趣的民眾報名。

6月3日夜晚的星光音樂會邀請到丁噹等多位藝人魅力演唱。6月4日下午3時至5時還有由福隆衝浪學校教練群帶領的滑板體驗活動，提供現場報名參加。

6月10、11日福容大飯店福隆推出以永續東北角環境及文化為主題一系列活動，包含市集、講座及體驗課程等內容，串接在地商家、創作者與民眾，講座邀請「星空X藝素村」及「馬崗海女」；體驗課程則有草鞋編織、舊衣改造、環境繪畫創作及料理教室等。

市集讓大家品味貢寮，有阿松商行、Date Myself、曙旅及Thybearing等，在地商家及創作者在現場販售石花凍、書寫體驗包和精緻永續服飾等美食及環保商品。另外，期間還有Aivee、烏流、宇宙太妹、午夜午夜等團體的音樂表演。

另外，邁入第16年的「福隆國際沙雕藝術季」，今年與迪士尼合作打造「迪士尼百年慶典」主題沙雕展，將在6月9日至10月22日於福隆海水浴場為期136天的展出。

展覽邀請超過15位國內外沙雕師，合力打造出71座主題沙雕，其中66座將大家喜愛的迪士尼、皮克斯、漫威與星際大戰等經典角色與故事情節形塑成一座座的黃金沙雕，合計呈現超過100位經典角色。