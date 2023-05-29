蔣萬安上任半年你會打幾分 林珍羽給他這分數

台北市議會今總質詢，議員林珍羽先秀出蔣萬安上任百日滿意度41%的簡報，諷刺民眾最有感是蔣市府「5缺」，長照三箭跳票、社會住宅不敢承諾、女性閣員比例也未達承諾等，多次問蔣替自己打幾分，蔣僅回「分數由市民打」，最後林幫蔣市府打75分，是給北市府8萬公務員，因為經過8年磨練，讓市政得以繼續推動。

林珍羽表示，前市長柯文哲上任百日滿意度71%，蔣市府41%，過去曾說要以矽谷經驗創造4項發展、5大中心，但半年過去，長照三箭跳票、社會住宅不敢承諾、女性閣員比例也未達承諾、青銀換居目前沒看到遙遙無期、內科塞車無解、大彎北段無進度。

林珍羽說，蔣市府政策截至目前都以大灑幣為主，但同時也是新科市長的新竹市長高虹安也不斷拿出政績，希望蔣市府可以好好加油，並多次要求蔣萬安替自己打分數，或是替北市府8萬大軍打分數。

蔣萬安回應，團隊會加倍努力，市民的意見非常重要，上任6個月會持續推動好的政策讓市民有感，像是提高台北市人口數，的確增加到250萬人，希望吸引更多人才。至於分數，應由市民來給，只能不斷要求自己愈來愈好。

林珍羽接著說「所以沒辦法替自己打分數嗎？總是有基準或目標，那有沒有及格？」蔣萬安直呼「當然」，還稱市府團隊士氣非常好，但還是要留給市民給予公正評價，對於市府團隊努力不懈推動市政，自己也會加倍努力。

林珍羽驚呼「只有給讓你感到意外的8萬大軍60分？」，林最後給蔣市府75分，她說是因為8萬公務員經過年磨練，市政才得以繼續推動，所以不止60分，但75分還有很多進步空間，盼蔣萬安能勇敢帶領8萬大軍向前衝，善用人才。