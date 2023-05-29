議員點「上任後5缺」…遭問第三副市長人選 蔣萬安：不侷限政黨

台北市蔣萬安今天赴議會進行市政總質詢，議員陳宥丞盤點蔣上任以來共有5缺，包含缺病床、缺Youbike、缺社宅、缺營養午餐補助、缺安全感；另外他認為，蔣萬安還缺第三位副市長人選，希望蔣萬安可以在性別、背景、專業納入考量，不要讓黨意凌駕於民意，對此蔣也承諾，絕對用人唯才、根據專業分工，不會拘限任何政黨因素。

陳宥丞表示，蔣萬安上任以來，市民最有感的共5缺，第一缺是蔣萬安上任承諾要開設長照500床，結果到今年底只能開設322床；第二缺是缺Youbike，目前3月台北市Youbike周轉率已接近10%，到現在已經11.66%，未來恢復前30分鐘免費缺車問題會更加嚴重。

陳宥丞說，第三缺是社宅希望市府不要用數字混淆視聽含糊帶過；第四缺是營養午餐補助，之前議員詢問重陽敬老金從1200元提高到1500元會不會排擠社福預算，蔣萬安承諾不會，如今面對營養午餐各校平均漲幅7元，市府卻錙銖必較；第五個是缺安全感，交通部日前交通會報點名台北市，1-3月A1事故創下13年新高。

陳宥丞也說，除了5缺外，他認為蔣萬安最缺就是第三位副市長，民政局長陳永德日前受訪表示，預計5月底、6月初應該台北市要提出副市長需求，蔣萬安回應，可能方向會朝產業、財經方向尋覓人才。

陳宥丞認為，第三位副市長除了要具備產業專業，應該還要洞悉商業跟發展觀光思維，另外他也提醒蔣萬安先前承諾女性閣揆達3成，目前只有6位，佔21%，希望第三位人選能夠女士優先。

陳宥丞詢問，蔣萬安先前也說過當選後不分藍綠、不分你我他，但如今身邊兩位副市長都是國民黨籍，第三位副市長有沒有可能尋覓黨外人才，蔣萬安回應，目前心中至少有5位名單，除了國民黨也有黨外人士，最重要用人唯才，能配合市政分工為優先考量。