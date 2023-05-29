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新北春季包種茶上市 6月起連3週末展售送滿額禮

中央社／ 新北29日電

新北市政府今天舉辦春季包種茶上市記者會指出，自6月起連續3個週末都有新北好茶展售會，展售會消費滿新台幣3000元可獲限量夏水春茶品茗杯，歡迎民眾品茗親子同樂。

新北市政府今天舉行「新北好茶．夏水春茶」上市記者會，新北市長侯友宜表示，市府團隊持續突破創新，結合在地青農與協會打造多元夥伴關係，並協助茶農媒合海外通路銷售上架，讓世界看見新北好茶。

記者會中，新北市農業局指出，新北市茶葉栽培面積約為754.37公頃，茶葉產量約463公噸，其中最大產區為坪林，栽培面積達487.68公頃，年產量310公噸，為包種茶主要產地。

農業局表示，6月3、6月4日在市民廣場舉辦新北好茶展售會，現場有新北特色茶品、茶點心，還有DIY體驗活動，採網路及現場報名，有手作茶皂、茶粿及杯墊編織，透過DIY體驗茶鄉特色。

另外，6月10日、6月11日及6月17日、6月18日在坪林茶業博物館旁廣場舉辦，有水岸野餐、茶體驗闖關體驗活動、茶糖賽、SUP立槳體驗。活動期間限量免費發送300張集點卡，可至坪林夏水春茶市集消費獲得春季品茗杯。

農業局表示，市集活動現場打卡就可獲得限量夏水春茶竹柄扇，市集消費滿3000元，可獲限量夏水春茶品茗杯，每日限量150組。

坪林 茶葉

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