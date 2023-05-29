蔣萬安老說這句話回應議員質詢 遭譏「安安答錄機」

台北市議會今進行總質詢，民眾黨議員陳宥丞質詢時，先是播放多段市長蔣萬安受訪時片段，只要被問到政策就答「朝這方向前進」，卻避談如何做，批蔣成「安安答錄機」。蔣萬安反駁，說相關政策都有計畫，包括大巨蛋今年能啟用、東環段2年內動工、社宅也盤點4年內逾7000戶可完工，都是清楚的事實。

陳宥丞表示，「朝這個方向前進」成為蔣萬安這5個月最常講的口頭禪，被問到選前承諾東環段2個月內動工只敢答「朝這方向前進」、問到社宅，過去因為缺工缺料缺人，無法達成5萬戶，也是競選承諾，仍回答「朝這個方向前進」，酸蔣萬安不是ChatGPT，而是「安安答錄機」

陳宥丞說，雖然政策都有訂定目標，但重點是「怎麼做？How to do?」，民意代表有監督市長的職責、市民有知的權利，必須把話說清楚是市長的責任，只會回答「往這方向前進」，這不是答錄機是什麼？

陳宥丞認為「朝這方向努力」的意思，就是「不否認曾有政見，但也不敢給承諾，最後乾脆不負責」，就像是員工來面試，聲稱自己有矽谷經驗，擔任總經理一定可以達到5萬業績目標，路去後被問到要如何做？卻只回說「一定會努力往這目標前進」，截至今日，每次詢答都用答錄機的方式回應。

陳宥丞最後針對社宅，詢問蔣萬安到底何時可以開工？何時完工？潛力基地在哪？蔣萬安回應，其實社宅有共同目標，就是希望有5萬戶可以提供給市民，8年5萬戶也是前市長柯文哲的政策，希望好政策能延續，市政一棒接一棒。

蔣萬安說，很多政策都有計畫，包括大巨蛋過去無法完成，最快今年可以啟用；東環段2年內可以動工，也都依照相關計畫期程進行；社會住宅透過多元方式，達到5萬戶目標。這些都是歷屆市府共同努力而來。

至於社宅何時能開工？蔣萬安說，會根據不同基地規劃開工期程，現階段盤點出至少4年任期內可以完工7627戶、動工2820戶，都是很清楚的事實。

陳宥丞仍不滿蔣萬安沒有回答「何時開工？」，批評蔣上任5個月，卻連開工日期、完工日期都不曾提到，還拜託蔣萬安「朝不要再以答錄機的方向前進」。蔣萬安則回「我們一起朝共同的目標前進」