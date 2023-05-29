從城鄉發展業務切四大面向 新北辦研討會拚淨零碳

2050淨零碳目標是新北市長侯友宜重要政見，市府今舉辦「新北淨零碳永續發展研討暨說明會」，將淨零碳政策從四大面向融入城鄉發展業務，盼藉此達到城市永續發展的目標。

城鄉局長黃國峰指出，新北將淨零碳政策融入「整體開發區、都更審議原則、社會住宅、城鎮風貌建設」四大面向。整開區部分，像是塭仔圳重劃區、蘆北銀河灣、新店十四張及林口工一產專區等大型整開區規劃，透過都市計畫與都市設計審議原則訂定，建構示範場域，打造新北零碳永續的產業與生活環境。

黃國峰舉例，今年將林口工一的108公頃市地重畫區作為示範點，透過建構完整風廊系統、形塑公園環境及建物綠化，每年預計吸碳400公噸，規模超過一座大安森林公園。

審議原則部分則以綠化、節能、碳減量等指標，將新北都市更新導入低碳及永續發展措施，基地面積達規模也要求一定程度的綠化、外殼節能規畫，並取得綠建築及低碳建築標章；另工業、產專區要求環境友善方案及提出節能規畫。

黃國峰提到，新北希望透過社會住宅等公共建設引領民間加入減碳行列，像是規畫興建中的蘆洲光華青年社宅作為示範場域，納入建築能效評估系統（BERS）、循環經濟模式及用後評估模式（POE），將大幅提升其減碳效益。

此外，既有的城鄉風貌改造上，也導入零碳改造策略，像三重行政服務園區透過串聯風廊系統，於重要街角空間、公園及廣場等新植遮陰性佳及姿態開展的樹種，將提升吸碳量，舒緩熱島效應。

黃國峰表示，這次研討說明會為促進各界一同打造新北淨零城市，吸引近300名產官學界人士共襄盛舉，除透過經驗分享交流，擴大於都審申請案審議階段，由台灣建築中心協助檢視綠建築、智慧建築及耐震等標章內容，完善新北都市設計審議品質，藉跨界合作落實新北淨零碳目標。