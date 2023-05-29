送審資料兜不攏…華榮公辦都更遭爆幽靈錨栓 北市議員憂公安

台北市首宗公辦都更「士林華榮市場案」 於民國107年4月啟動，目前進度已達95.43%，不過卻遭踢爆，連接固定建築物外牆飾材的「錨栓」送審樣本，疑與實際施工不同，甚至承攬廠商的供貨證明，並非送審資料上所列公司，遭質疑華榮工程的錨栓哪來？恐為幽靈錨栓，若發生公安誰負責？新工處回應，新工處目前檢測的錨栓拉拔力測試，安全沒問題，都符合規定。

台北市議員顏若芳、林延鳳今天開記者會質疑，台北市華榮市場都更案的工程錨栓送審資料供貨證明與實際供貨廠商兜不攏，也沒有監造單位蓋章以示負責，議員批評，新工處疑似後知後覺，未有嚴謹審視施作商，簡直是拿市民安全開玩笑，名符其實「螺絲鬆了」。

顏若芳說，她是今年2月17日辦公室同仁向新工處索取榮華公辦都更相關資料，竟收到回覆沒有材料的認證報告及供貨證明；3月7日再索資，近10天才收到承攬商金竺企業提供的供貨證明，發現上頭材料商竟是金竺公司自己，而不是送審資料的富華成，質疑新工處回覆資料疑點重重，轉向富華成求證，也得到回覆未供貨給華榮市場工程。

議員批評，如果富華成沒有提供錨栓，那麼釘在榮華市場公辦都更的錨栓哪裡來的？華榮市場就是因為安全有疑慮才改建，難道市府公辦都更交給市民的是有「石」從天降的危樓？

林延鳳也批評，新工處應立即在公正機構及議會監督下，抽查釘在外牆石材的錨栓品質，否則有未依規定的「狸貓換太子」恐有公安疑慮，市府也應清查相關SOP，是否過度放任監造施工廠商，尤其華榮市場去年一月才發生鷹架倒塌意外，造成長者受傷意外，絕不能對公共安全無要無緊。

新工處副處長劉家銘回應，華榮原本要用螺牙式的錨栓，不過後來發現施工過程有滑牙的現象，才重新提出要用膨脹式螺栓，監造單位也同意改用。現場廠商的材料的確是富華成的Fischer錨栓，後續會要求承攬廠商金竺提供向富華成採購的證明，因有可能是好幾個工地一起採購。

另外，對於議員質疑安全問題，劉家銘表示，目前華榮市場都更案的外牆錨栓都已經裝上去，除材料有送SGS試驗，進行的相關拉拔力壓力試驗，目前也都合格。

議員也要求新工處，若供貨內容與實際不符，使公務員登載不實，應要對廠商有所處罰；另外，也要求市府重新找第三方公正人做工程查核；第三，若公共工程使用的錨栓不符合應全數拆除，不能削價放水。