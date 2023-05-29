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柯文哲辦雙城論壇留呆帳 藍綠黨團指議會不背書

中央社／ 台北29日電
前台北市長柯文哲。 聯合報記者邱德祥／攝影
前台北市長柯文哲。 聯合報記者邱德祥／攝影

前台北市長柯文哲違反議會決議舉辦雙城論壇，逾百萬元花費遭審計處認定不得核銷。北市議會藍綠黨團認為，柯文哲違反議會決議就應在歷史留下紀錄，議會不會幫他背書。

台北市議會審議去年預算時通過但書，要求北市府若共機、共艦持續擾台則不得動支台北上海城市論壇（雙城論壇）預算及核銷，但柯文哲仍在去年7月照常舉辦雙城論壇，時任北市府秘書長陳志銘去年底答詢表示，相關費用已照主計總處函文「本於職權自行核處」辦理核銷。

不過，台北市副市長李四川今天上午接受媒體聯訪表示，審計處不准核銷這筆經費，目前只能先掛在市府帳上，後續將再向審計處申覆，並持續向市議會溝通。

台北市主計處副處長邱美珠向中央社記者說明，當時市府是用大陸事務相關費用完成核銷程序，共計新台幣107.9萬元，但因議會有不同意見，審計處不同意核銷，所以這筆款項在111年度決算中，就從實支數改列為預付款。

邱美珠舉例，1996年前台北市長陳水扁不顧議會決議，動支1545萬餘元辦理核四公投，款項無法核銷超過20年，直到去年才完成核銷程序。若議會持續不同意，柯文哲辦理雙城論壇的帳款「非常有可能就這樣延宕」。

國民黨台北市議會黨團書記長王欣儀表示，議會不會幫柯文哲背書，現任市府也沒有必要為柯文哲處理這筆呆帳。

民進黨台北市議會黨團總召簡舒培說，議會絕對不是「橡皮圖章」，柯文哲違反議會決議就應在歷史留下紀錄，民進黨將堅持立場。

民眾黨台北市議會黨團總召黃瀞瑩表示，中共軍機、軍艦的動向並非地方政府可以控制，但持續舉辦雙城論壇以維持兩岸交流是許多市民所樂見的，台北市長蔣萬安應積極與議會溝通，不能將責任甩鍋柯文哲。

柯文哲 雙城論壇

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