禮賓車能否當縣長座車？ 台東議員質疑縣府登載不實
台東縣議員簡維國今質詢縣長饒慶鈴，指縣府租用禮賓車，派車作縣長座車使用比例高於禮賓，質疑行政作業是否涉及登載不實或圖利？政風處表示，只要該車輛確實有接待外賓就沒問題。簡則認為禮賓車就該作禮賓，縣長座車可另外購買。
饒慶鈴表示，乘坐的公務車都是公務行程，她也有自己私人車輛，公務車不會私用，相關車輛調度由行政處處理。
政風處長洪文聰表示，長期租用的禮賓車，多數為縣長接待外賓，如果是縣長搭乘、非他人私用，使用過程為公務行程也有接待外賓，沒有圖利問題。另行政處租用車輛後有調度權，應無登載不實問題，若車輛租來不用也有浪費公帑疑慮。
簡維國表示，縣府以禮賓車名義租車，但比率上經常是縣長公務行程使用，在比例上而言，比載貴賓機會高，不符禮賓目的，行政處是否涉及登載不實或圖利？這個行為是否也讓基層公務人員涉及不法？
簡認為，公務車使用都有一定規範，像消防局救災車也不能作為局長公務車，消防局可編預算採購座車，公務車的使用應該符合比例原則，他將問題提出來，請縣府要注意這個部分，也避免縣府基層公務員涉及不法風險。
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